Mehr als 100.000 Frauen haben 2017 in Deutschland abgetrieben - im Medizinstudium sei der Schwangerschaftsabbruch aber kaum ein Thema, kritisiert die Berliner Studentin Alicia Baier. Deshalb organisiert sie Kurse, in denen Studenten den Eingriff an Früchten üben.

Seit 2015 engagiert sich die studentische Gruppe "Medical Students for Choice" an der Berliner Charité dafür, im Lehrplan mehr Wissen über Abtreibungen zu vermitteln. Eine der Initiatorinnen, Medizinstudentin Alicia Baier, kritisiert, dass das Thema - obwohl es pro Jahr rund 100.000 Eingriffe in Deutschland gebe - im Studium so gut wie nicht behandelt werde. Erst in einer fachärztlichen Ausbildung würden Mediziner mehr über die Abtreibungspraxis und die juristischen Probleme lernen. Aus Protest organisiert "Medical Students for Choice" Praxis-Kurse, in denen Gynäkologinnen den Lernenden Abtreibungen an einer Papaya simulieren. Vorbild dafür sind ähnliche Kurse der amerikanischen "Medical Students for Choice". Papayas wurden ausgewählt, so heißt es, weil sie sich anatomisch gut als Modell eignen und leicht erhältlich sind.



rbb: Frau Baier, warum haben Sie angefangen, sich bei der Initiatiave "Medical Students for Choice" zu engagieren? Alicia Baier: Ich wollte eigentlich in meinem Studium das Wahlfach "Sexuelle Selbstbestimmung" an der Charité wählen - das fand aber in meinem Semester nicht statt, wie es hieß aufgrund mangelnden Interesses der Studierendenschaft. Das war für mich so ein Alarmsignal: Wenn so etwas in einer Stadt wie Berlin an der Uni nicht stattfindet, da ist es Zeit, selbst für mehr Sensibilisierung zu sorgen. Daher habe ich angefangen, mich bei "Medical Students for Choice" zu engagieren. In einem Medizinstudium müssen ja ganz viele Bereiche behandelt werden. Warum ist es Ihrer Ansicht nach notwendig, ausgerechnet bei diesem Thema mehr ins Detail zu gehen? Mit 100.000 Abtreibungen in Deutschland im Jahr ist es einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe. Es ist ein außerdem ein Eingriff, der nicht nur medizinisch relevant ist, sondern auch ethisch und politisch ein sehr komplexes Thema ist und bei vielen Leuten auch emotionale Reaktionen hervorruft. Im Curriculum bisher standen die rechtlichen Aspekte und Fragen danach, welche psychischen Belastungen für die Frau durch einen Schwangerschaftsbruch entstehen. Das reicht nicht, weil im zweiten Staatsexamen explizit auch die Methoden gefordert werden. Und zweitens verdient das Thema meiner Meinung nach durch seine gesellschaftspolitische Dimension in einem Medizinstudium einen ausreichend großen Platz.

Was für gesellschaftspolitische oder ethische Fragen sollten denn diskutiert werden? Die Bedeutung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen für die betroffenen Frauen. Die Rolle, die ich als Ärztin oder Arzt spiele, die beratende Rolle, die durchführende Rolle. Wie steht die Gesellschaft dazu? Wie ist die Rechtsprechung? Das ist ja momentan in Deutschland illegal - wie bewege ich mich in dieser sehr angsteinflößenden Zone als angehende Medizinerin? Es gibt ja auch viel Widerspruch in der Gesellschaft, was das Thema Schwangerschaftsabbrüche angeht. Dass man also einfach gerüstet ist für so eine komplexe Situation. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen dafür, dass immer weniger Ärzte Schwangerschaftsabbrüche anbieten?

Die älteren Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, kommen ja aus einer sehr politisierten Generation, wurden in den 68ern sozialisiert. In unserer Generation ist das weitgehend weggefallen. Viele sind der Meinung: Das ist ja irgendwie geregelt in Deutschland. Durch diese fehlende Politisierung gibt es einfach eine generelle Un-Informiertheit. Die Verantwortung wird von den angehenden Medizinern und Medizinerinnen nicht gesehen: Dass da selbst auch jemand was machen muss. Ich kann es absolut verstehen, wenn jemand sagt, er möchte keine Abbrüche durchführen aus welchem Grund auch immer. Ich finde aber trotzdem, dass jeder sich mit dem Thema zumindest auf einem grundlegendem Niveau auskennen sollte, um in einer späteren Situation seine Patientin beraten zu können - und zwar kompetent und fachlich fundiert, und dass das nicht aus Angst oder Unwissen abgelehnt wird.

Was ist das Ziel der Papaya-Kurse? Die Papaya-Kurse sind nur ein Teil unserer Arbeit, wir bieten ja auch Vorträge an, Seminare oder Aktionsveranstaltungen. Das grundsätzliche Ziel unserer Gruppe ist die Sensibilisierung der Mitstudierenden und die Entstigmatisierung des Themas Schwangerschaftsabbruch. Wobei der Papaya-Kurs eine durchaus wichtige Rolle spielt: In dem praktischen Kurs mit erfahrenen Gynäkologinnen, die selbst Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sehen die Leute die Instrumente, bekommen den Ablauf genau erklärt und es gibt sehr viel Raum für Fragen. Und zwar nicht nur zum Thema Schwangerschaftsabbruch selbst, sondern zu dem ganzen Komplex Sexualität, Konzeption und Kontrazeption [Empfängnis und Verhütung, Anm.d.Red.], wozu der Schwangerschaftsabbruch dann auch gehört. Was haben Sie mit den Papaya-Kursen an der Universität für Reaktionen ausgelöst?

Von unseren Kommilitoninnen haben wir weitgehend positive Reaktionen bekommen. Gerade in den letzten Monaten, im Zuge dieser gesellschaftlichen Debatte, haben wir viel mehr Zulauf bekommen, wir müssen jetzt doppelt so viele - also zwei - Kurse im Semester anbieten und die Veranstaltungen sind viel besser besucht. Und wir kriegen auch immer wieder das Feedback: 'Super, dass ihr das macht, ich hab mich davor noch nie damit auseinandergesetzt.' Oder: 'Ich wusste gar nicht dass das illegal ist Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen.' Bei den Lehrkräften haben wir gemischte Reaktionen ausgelöst, also wir haben teilweise super gutes Feedback bekommen und werden auch tatkräftig - sowohl ideell als auch wirklich mit Informationen - unterstützt und ermutigt in unserer Arbeit. Allerdings gibt es gerade bezüglich des sehr praktischen Papaya-Workshops auch Bedenken, die wir aber hoffen ausräumen zu können. Und wir sind auch gerne bereit diesen Papaya-Workshop auch mit Professoren und Professorinnen der Charité weiter auszubauen und zu gestalten. Was sollte sich in Sachen Schwangerschaftsabbruch im Medizinstudium noch ändern? Wir haben schon einen guten Schritt gemacht, mit der Fakultät zusammen den Schwangerschaftsabbruch besser im Curriculum zu verankern. Aber natürlich kann man nicht nur für die Charité und Berlin sprechen - das ist ja jetzt auch nicht eines der unterversorgten Gebiete. Wir hoffen, dass unsere Arbeit auch Studierende an anderen Fakultäten in Deutschland ermutigt, diese Lehre, die uns als Medizinstudenten eben zusteht, einzufordern. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Nico Schmollke.



Hintergrund In Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Die Schwangere muss sich zwingend vorher beraten lassen und danach eine Bedenkzeit einhalten. Der Abbruch darf bis zur 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden, in schwerwiegenden Ausnahmefällen später - wenn beispielsweise das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft in Gefahr ist. Mögliche Techniken sind Ausschabung, Absaugen oder eine medikamentöse Abtreibung.

Im Jahr 2017 gab es in Berlin laut Statistikamt 9.289 Abtreibungen - das waren 4,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Schwangerschaften (8.774) wurden unter dem rechtlichen Aspekt der Beratungsregelung abgebrochen, eine medizinische Indikation lag bei 513 Abbrüchen vor. Mit etwa 94 Prozent wurden auch 2017 die meisten Eingriffe ambulant in Arztpraxen durchgeführt. Derzeit läuft eine Debatte über Paragraf 219a StGB: Dieser verbietet Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Darunter fallen auch Informationen auf der Website von Ärzten. Auslöser für die Debatte war eine Geldstrafe gegen eine Gießener Ärztin, die über Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs informiert hatte. Berlin setzt sich für eine Abschaffung des Paragrafen ein. Die Berliner Gesundheitsverwaltung liefert inzwischen selbst Kontaktdaten zu Ärztinnen und Ärzten an, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.