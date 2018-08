Jörg Steinbach wird neuer Wirtschaftsminister in Brandenburg.



Das erfuhr der rbb am Donnerstag aus Koalitionskreisen. Der Präsident der Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus-Senftenberg folgt damit Albrecht Gerber, der aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt zum 19. September angekündigt hat.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will Steinbach am Nachmittag als neuen Minister in der Staatskanzlei vorstellen