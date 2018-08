Der Journalist Deniz Yücel wird mit dem diesjährigen Medienpreis M100 ausgezeichnet. Der "Welt"-Reporter werde für seine mutige und unbestechliche Arbeit ausgezeichnet, teilten die Brandenburg Organisatoren des gleichnamigen Medientreffs am Dienstag mit.

Mit der Auszeichnung wolle man an alle in der Türkei inhaftierten Journalisten erinnern, hieß es weiter. Der Preis wird am 18. September in Potsdam zum Abschluss der Medienkonferenz M100 Sanssouci Colloquium verliehen. Die Laudatio hält die Chefredakteurin der Deutschen Welle, Ines Pohl.



"Als Journalist berichtete Deniz Yücel unerschrocken und fundiert über die politischen Verhältnisse in der Türkei und selbst aus der Haft heraus setzte er sich für einen kritischen und unabhängigen Journalismus ein", betonte der M100-Beiratsvorsitzende und Potsdamer Oberbürgermeister, Jann Jakobs (SPD). Dies erfordere besonders viel Mut in einer Zeit, "in der Autokraten und Populisten die Werte einer freien und offenen Gesellschaft bedrohen".