In den vergangenen acht Jahren ist die Akzeptanz für rechtsextreme Ansichten unter Brandenburger Jugendlichen gestiegen. Dabei gilt: Je jünger, desto anfälliger. Zugleich zeigt die Studie "Jugend in Brandenburg 2017": Die Zufriedenheit ist deutlich gestiegen.

Die Jugend in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren deutlich zufriedener geworden, zugleich ist die Anfälligkeit für rechtsextreme Einstellungen leicht angestiegen. Das geht aus der neuen Studie "Jugend in Brandenburg 2017" hervor, die am Donnerstag in Potsdam vorgestellt wurde.

Fast 74 Prozent der Jugendlichen seien mit ihrer Lebenssituation zufrieden, 2010 seien es gut 66 Prozent gewesen. Vor allem bei der finanziellen Situation und den Freizeitmöglichkeiten ist die Zufriedenheit deutlich gestiegen. Während 2010 noch rund 60 Prozent der Jugendlichen rechtsextreme Einstellungen völlig abgelehnt hätten, seien es 2017 nur noch rund 50 Prozent gewesen, hieß es weiter. Knapp 16 Prozent stimmten rechtsextremen Ansichten tendenziell oder völlig zu, 2010 waren es 13,4 Prozent.