Kalbitz ruft zu Teilnahme an Demo in Chemnitz auf

Der Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz unterstützt eine Demonstration seiner Partei und des fremdenfeindlichen Bündnisses Pegida im sächsischen Chemnitz. "Bitte erscheinen Sie zahlreich. Es geht um das Gedenken an die Toten", heißt es in dem am Mittwoch bekannt gewordenen Aufruf, den auch die AfD-Landesvorsitzenden von Thüringen, Björn Höcke, und Sachsen, Jörg Urban, unterzeichnet haben.

Bereits für Donnerstagabend ist in Berlin-Neukölln eine Gegen-Demo geplant. Die Linke Neukölln und andere Organisationen rufen unter dem Titel "Ob Chemnitz oder Neukölln: Auf die Straße gegen rechte Gewalt" zu einer Kundgebung am Hermannplatz auf.

In Chemnitz war am Samstag ein 35 Jahre alter Deutscher am Rande eines Stadtfestes erstochen worden. Ein Iraker und ein Syrer sitzen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags in Untersuchungshaft. Am Sonntag zogen daraufhin Demonstranten durch die Stadt, darunter gewaltbereite Rechtsextreme. Ausländische Passanten wurden angegriffen.

Am Montagabend wurden bei neuen Protesten rechter und linker Demonstranten mehrere Menschen verletzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilten am Dienstag in Berlin die Geschehnisse und warnten vor Selbstjustiz.