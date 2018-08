dpa/Silvia Marks Audio: Inforadio | 10.08.2018 | Franziska Ritter | Bild: dpa/Silvia Marks

Marzahn-Hellersdorf - Weiblich, alleinerziehend - und die Armut ist programmiert

12.08.18 | 11:59 Uhr

In keinem anderen Berliner Bezirk leben so viele Alleinerziehende wie in Marzahn-Hellersdorf. Sie sind besonders oft von Armut betroffen. Franziska Ritter hat sich dort umgehört, was das für die Kinder bedeutet.

Die Tangermünder Straße in Berlin-Hellersdorf: Plattenbausiedlungen so weit das Auge reicht. Dazwischen steht die Arche, ein ehemaliges Schulgebäude, über dessen Hof zig Kinder und Jugendliche toben. Bis zu 200 kommen Tag für Tag nach der Schule hierher: um Mittag zu essen, Hausaufgaben zu machen oder zu spielen. Die Arche sei wie ein Jugendclub für Kinder, erklärt Tim Rauchhaus, der die Einrichtung leitet. Hinter der Arche steht ein Verein, den ein evangelischer Pastor 1995 in Berlin gegründet hat, und der sich fast vollständig über Spenden finanziert: Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. ist noch in vier anderen Bezirken der Stadt aktiv und betreibt bundesweit Einrichtungen. Dass der Verein in Hellersdorf seine Zentrale hat, ist kein Zufall: Laut Sozialbericht wachsen hier 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Familien auf, die Hartz IV beziehen. Gemäß Definition sind sie arm.

Kein Kino, kein Urlaub, kein Taschengeld

Armut bedeutet in Deutschland nicht unbedingt, obdachlos zu sein oder hungern zu müssen. Dafür gibt es hierzulande eine Grundsicherung. Armut heißt, auf vieles verzichten zu müssen, was für andere Kinder ganz normal ist: Freunde zu sich nach Hause einzuladen, eine Woche im Jahr in den Urlaub zu fahren oder hin und wieder ins Kino zu gehen. Kinder aus armen Familien haben manchmal kein Taschengeld, das sie sparen könnten, oder keinen Computer, um ins Internet zu gehen. Sie lernen früh: Ohne Geld gehört man in unserer Gesellschaft nicht dazu. Um am kulturellen und sozialen Leben teilzuhaben, stehen Kindern und Jugendlichen zwar Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu. Doch mit maximal zehn Euro im Monat, kommt man nicht weit. "Ein Kind hat einmal zu mir gesagt: Ich bin gar nicht arm, ich hab nur kein Geld", erinnert sich Tim Rauchhaus. "Aber wir haben hier viele Kids, die im Winter keine Jacke anhaben – einfach, weil sie keine besitzen. Sehr viele Kinder kommen morgens auch ohne Frühstück in die Schule. Da würde ich schon sagen: Die Kinder merken, dass es ihnen schlecht geht. Fakt ist: Wer in Armut aufwächst, wird öfter krank als seine Altersgenossen und hat schlechtere Chancen in der Schule."

Wenn das Mittagessen zu teuer ist

Auf dem Spielplatz vergnügt sich die sechsjährige Lea. Das blonde Mädchen ist gemeinsam mit ihrer Mutter hier. Jessica Laue, Mitte 30, hat noch zwei ältere Söhne, mit denen sie fast täglich in die Arche kommt. Die Alleinerziehende schätzt es, dass ihre Kinder hier ein kostenloses Mittagessen bekommen. Als Hartz-IV-Empfängerin sei sie auf solche Angebote angewiesen. Auch eine umfassende Unterstützung bei den Schulaufgaben, wie sie die Arche anbietet, kann sie zu Hause nicht immer leisten. Jessica Laue hat eine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin gemacht. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie nie in ihrem Beruf arbeiten. Vor ein paar Jahren hat sie eine Umschulung zur Industriekauffrau absolviert. Doch eine Anstellung, mit der sie ihre vierköpfige Familie ernähren kann, ist bislang nicht in Sicht. Deshalb schickt sie ihre Kinder in die Arche, besorgt sich Lebensmittel bei der Berliner Tafel: "Gerade, wenn man mehrere Kinder hat, ist es sonst ziemlich teuer. Wir gehen auch nur einmal im Jahr auf den Rummel, öfter kann ich mir das nicht leisten."

Familien mit Kindern sind in Deutschland arm dran

So wie Jessica Laue geht es vielen Familien im Land: Sie sind stärker von Armut bedroht als Haushalte ohne Kinder. Die finanzielle Belastung steigt mit jedem Kind. Besonders hart trifft es Kinder, die von einem Elternteil – meist sind es die Mütter – großgezogen werden. Die Bertelsmann-Stiftung wertet seit Jahren regelmäßig Befragungen von Tausenden Kindern aus, deren Eltern knapp bei Kasse sind. Fazit: Arbeiten die Mütter weniger als 30 Stunden, ist die Armut besonders groß. Doch welche Mutter kann in Vollzeit arbeiten, wenn sie sich alleine um ihren Nachwuchs kümmern muss? Genug Geld zum Leben haben, aber auch ausreichend Zeit für die Familie: An diesem Spagat verzweifeln viele Alleinerziehende. Auch Jessica Laue sucht händeringend eine 30-Stunden-Stelle, die sie mit ihrem Familienleben vereinbaren kann. Sie hat hunderte Bewerbungen geschrieben – ohne Erfolg. Allmählich verliert sie die Hoffnung, dass sie noch einen Job findet, mit dem sie finanziell besser dasteht als mit Hartz IV. Doch manche Menschen seien noch ärmer dran, sagt die Berlinerin: "Wer Vollzeit arbeitet und Geringverdiener ist, den hat es schlimmer erwischt als mich. Der kann nämlich nicht zur Berliner Tafel gehen oder mit seinen Kindern in die Arche, weil er keine Zeit dafür hat."