Es ist Abholzeit in einer Kita in Friedrichshain, als ich mit dem Kinderwagen hereingerollt komme. Die Chefin wuselt gerade in ihrem Büro herum, Tür offen. Davor steht eine Mama, Kleinkind an der Hand: "Ich hatte Sie ja schon mal angesprochen, also wegen unseres Nachbarn", legt sie los. Die Chefin wuselt weiter am Schreibtisch, schaut kurz hoch: "Jaja, ich muss aber gleich weg." Die Mama lässt sich nicht beirren: "Sie haben ihn ja auch kurz kennengelernt", sagt sie. "Jedenfalls, der würde ja auch bald einen Platz brauchen. Soll ich schon mal ein Formular mitnehmen?"

So läuft das also, denke ich. Denn eigentlich will ich natürlich auch die Kitaleiterin sprechen, um zu erfahren, wie ich hier an einen Platz komme. Und zwar ohne den netten Nachbarn.