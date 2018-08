Internationale Forscher warnen vor einer dauerhaften "Heißzeit" auf der Erde - selbst wenn das Pariser Klimaabkommen eingehalten würde. Das geht aus einer Studie hervor, die Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und andere Klimaexperten am Montagabend veröffentlicht haben. Solch eine "Heißzeit" würde bedeuten, dass sich die Erde langfristig um etwa vier bis fünf Grad Celsius erwärmt und in der Folge der Meeresspiegel um zehn bis 60 Meter ansteigt.

Zwar sei im Pariser Klimaabkommen vereinbart worden, die Klimaerwärmung zwischen 1,5 und unter zwei Grad Celsius zu stoppen, doch sei es schwieriger als bislang angenommen, die globale Erwärmung so einzugrenzen, warnen die Wissenschaftler. Man könne sich nicht darauf verlassen, dass das Erdsystem bei zwei Grad langfristig sicher "geparkt" werden könne, sagte der Mitautor der Publikationen und PIK-Gründungsdirektor Hans Joachim Schellnhuber.



Die Wissenschaftler verweisen in ihrer Studie auf zehn Aspekte des "Erdsystems", die von bislang "neutral" oder "hilfreich" zu "schädlich" kippen könnten. Dabei würden dann mehr CO2 und Methan in die Atmosphäre abgegeben, als durch jegliche menschliche Aktivität zusammengenommen.

Zu diesen Prozessen gehören der Studie zufolge unter anderem das Auftauen der seit Urzeiten gefrorenen Permafrostböden, das teilweise Absterben des riesigen Amazonas-Regenwalds und von Wäldern auf der Nordhalbkugel sowie das Schmelzen von Meereis und Eisschilden an den Polen. Auch die Destabilisierung sogenannter Methanhydrate in der Tiefsee oder die Vermehrung von treibhausgasproduzierenden Bakterien in den Ozeanen gehören zu diesen großen Risikofaktoren.