Collage rbb|24, imago/epd, dpa/Britta Pedersen, dpa/Sascha Steinach Audio: Inforadio | 15.08.2018 | Jan Menzel | Bild: Collage rbb|24, imago/epd, dpa/Britta Pedersen, dpa/Sascha Steinach

Bilanz von Rot-Rot-Grün - Der Senat und seine sozialpolitischen Versprechen

16.08.18 | 06:52 Uhr

Als die rot-rot-grüne Koalition im Herbst 2016 antrat, wollte sie vor allem eine ressortübergreifende Strategie gegen Armut entwickeln. Was hat die Koalition in punkto soziale Stadt und soziale Gerechtigkeit umgesetzt? Von Jan Menzel

Die Stadtteilmütter sind in Berlin zu einer Institution geworden. Das Angebot wurde vor 14 Jahren als Projekt in Neukölln aus der Taufe gehoben. Heute sind 113 Stadtteilmütter in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln im Einsatz. Sie geben Hinweise in Erziehungsfragen und helfen Familien, erläutert Ulrike Koch vom Diakonischen Werk. "Qualität der Stadtteilmütter ist, dass sie qua Herkunft und Muttersprache, Familien – insbesondere aktuell auch geflüchtete Familien – viel frühzeitiger erreichen als andere soziale Einrichtungen. Sie begleiten Familien und informieren über unser Sozial- und Bildungssystem", erläutert Ulrike Koch.

Zwölf neue Stellen für Stadtteilmütter

Im Koalitionsvertrag hat sich Rot-Rot-Grün vorgenommen, die Arbeit der Stadtteilmütter zu stärken. So wurden neue sozialversicherungspflichtige Stellen versprochen. Ebenso wurde in Aussicht gestellt, die Ausbildung der Frauen zu Stadteilmüttern dauerhaft über den Landeshaushalt zu finanzieren. Alix Katharina Rehlinger vom Träger Diakoniewerk Simeon zieht ein positives Zwischenfazit. "Wir sind sehr froh, dass einige feste Stellen geschaffen worden sind" so Rehlinger. Außerdem arbeiten seit diesem Frühjahr festangestellte Stadtteilmütter an zwölf Berliner Familienzentren. "Insofern ist das ein großer Teilerfolg."

Sozialticket günstiger geworden

Ein zweites zentrales sozialpolitisches Versprechen von Rot-Rot-Grün betrifft den Öffentlichen Personennahverkehr. Im Koalitionsvertrag ist vermerkt, dass das Sozialticket billiger werden soll. Seit Februar kostet das Sozialticket statt 36 Euro 27,50. Neu ist auch, dass Wohngeldempfänger und Bezieher einer SED-Opferrente Anspruch auf das günstige Ticket haben. Eine spürbare Verbesserung, findet Christian Thomes von der Caritas. "Das Sozialticket hat tatsächlich Geld in die Tasche der Menschen gespült, die kein Geld haben. Es ist deutlich günstiger geworden. Das ist gerecht und bedeutet Mobilität und Teilhabe."

Mehr Menschen profitieren von BerlinPass

Das dritte Beispiel ist der BerlinPass. Er ermöglicht verbilligten Eintritt bei Kultur- und Sportveranstaltungen. Rot-Rot-Grün hat wie im Koalitionsvertrag angekündigt den Kreis der Berechtigten so wie beim Sozialticket auch erweitert. Für Christian Thomes von der Caritas ist auch dies eine sinnvolle sozialpolitische Maßnahme. "Es sind alles Menschen mit geringem Einkommen, sehr geringen Unterstützungsleistungen und in der Regel können sie nicht in die Philharmonie gehen oder an Sportveranstaltungen teilnehmen und sind von vielen Sachen ausgeschlossen. Mit dem BerlinPass sind die Preise so günstig, dass jeder teilnehmen kann. Das Fazit dieser Versprechen der Koalition: Drei Beispiele mit konkreten Verbesserungen für zehntausende Menschen. In diesen Fällen hat die Koalition ihre Versprechen eingelöst. Ausblick: Im letzten Teil der Serie geht es um die Koaltionsversprechen zum Thema Kitabedarfsplanung.