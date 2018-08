Kaum ein Thema beschäftigt Rot-Rot-Grün so sehr wie die Lage am Berliner Wohnungsmarkt. Die Koalition ist sich einig, dass nur Neubau oder der Ankauf von Wohnungen bezahlbaren Wohnraum schaffen kann. Doch was hat der Senat bisher umgesetzt?

Rot-Rot-Grün verspricht aber auch, armen Menschen in dieser Situation zu helfen, in ihren Wohnungen zu bleiben. Vielen Arbeitslosen beispielsweise drohte in der Vergangenheit der Zwangsumzug, weil das Jobcenter ihre Miete für zu hoch einstufte.



Ein Teufelskreis, sagt Frank Steger vom Arbeitslosenzentrum der Evangelischen Kirche in Moabit. "Die Leute konnten gar nicht umziehen, weil es die billigen Wohnungen am Markt nicht gab. Sie sind letztendlich in ihrer Wohnung geblieben und haben die Differenz zwischen dem, was das Jobcenter bezahlt hat und dem was die Miete kostet, letztendlich aus ihrer Regelleistung bezahlt, die für den Lebensunterhalt da ist."