Kommentar | Polizisten in Sachsen behindern Medien - "Achtung! Hier spricht die Pegizei!"

23.08.18 | 14:06 Uhr

Polizisten und Journalisten machen bei politischen Demonstrationen jeweils ihre Arbeit. Anders als im Rest der Republik stehen Polizisten in Sachsen aber häufig auf der Seite des rechten Protests - und behindern die Arbeit von Journalisten. Ein Kommentar von Olaf Sundermeyer

Am vergangenen Samstag ist es wieder passiert: Polizisten haben in Berlin ihren Dienst an der Demokratie erledigt. Sie haben den politisch aufgeladenen Rudolf-Heß-Marsch von Neonazis durchgesetzt, friedlichen Gegenprotest abgesichert, Störenfriede aus dem Verkehr gezogen und uns Journalisten die Berichterstattung ermöglicht. Sie haben dafür gesorgt, dass Menschen ihr verfassungsmäßig geschütztes Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen können. Das gilt in Berlin, so der Innensenator wörtlich, schließlich "auch für Arschlöcher". Dabei sind die Polizisten selbst aber neutral geblieben. Denn das ist die Aufgabe der Polizei, die zentral ist für das Funktionieren der Demokratie. Ebenso wie die uneingeschränkte Berichterstattung von uns Journalisten über Demonstrationen und Aufmärsche - von rechts wie links. Damit die Öffentlichkeit erfährt, was genau dort passiert.

Die schützende Hand über den falschen Köpfen

Anders als in Berlin und im Rest der Republik ist die Polizei in Sachsen aber häufig nicht neutral. Dort steht sie Protestierern von rechts erkennbar freundlich gegenüber. Dass Pegida und AfD nach jeder Demo den Polizisten im Einsatz danken und sie dadurch öffentlich vereinnahmt, verfängt bei denen. Seit 15 Jahren habe ich bundesweit hundertfach von rechten Aufmärschen berichtet. Probleme mit Polizisten waren dabei die Ausnahme. Nicht so in Sachsen. Dort sind sie die Regel. Zum Beispiel bei einer Pegida-Demonstration in Dresden, als ich mich als einzelner Hörfunkreporter nach einer massiven Bedrohung durch eine Gruppe von Hooligans schutzsuchend an Polizisten im Einsatz wandte: Die sprachen mich gleich mit Namen an, und sagten, wenn ich mal anständig über Pegida berichten würde, würde man mich auch nicht bedrohen.

So spricht nur die Pegizei. Der gleichnamige Hashtag, der nun im Netz die Runde macht, ist berechtigt.

Lob für Beamte von ganz oben

Der Fall des ZDF-Teams von Frontal21 ist beispielhaft und keine Ausnahme: Journalisten werden in Sachsen mit System an ihrer Arbeit gehindert. Besorgniserregend ist deshalb vor allem die Reaktion des sächsischen Ministerpräsidenten, der die Reporter kritisiert und nicht seine Beamten, die sich dadurch noch bestätigt fühlen. Auch auf solche Weise sind die demokratischen Verhältnisse in Sachsen ins Rutschen gekommen.

