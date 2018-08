Was gerade in Sachsen passiert, war voraussehbar. Dass ein entschlossener rechter Mob die Deutungshoheit in einer Stadt übernimmt, kann zu jeder Zeit passieren - es braucht nur einen Anlass, eine überforderte Polizei und eine Politik, die keine Haltung zeigt. Ein Kommentar von Olaf Sundermeyer

Die rechte Sammlungsbewegung aus Hooligans, Rechtsextremisten, Wutbürgern und AfD kann sich in Deutschland jederzeit kurzfristig zu einem wirkmächtigen Mob zusammentun. Wenn sie erstens einen Mobilisierungsanlass hat - wie in Chemnitz die Tötung eines Stadtfestbesuchers mutmaßlich durch Migranten. Und zweitens: Wenn die Bewegung geeignete örtliche Voraussetzungen vorfindet, aus einem aufgeheizten politischen Klima und genügend Anhängern, die sich ihr anschließen.

Wenn dann noch, wie jetzt in Chemnitz geschehen, die Polizei mit der Lage überfordert ist und die Politik keine Haltung zeigt, gewinnt der Mob schnell die Oberhand. In Chemnitz hat sich bei der machtvollen rechten Demonstration am Montag gezeigt, wer dort die Deutungshoheit hat: Jedenfalls nicht die Politik, auch nicht der Rechtsstaat oder die ängstliche Zivilgesellschaft. Die Macht liegt bei den Entschlossenen.

Angeführt wurden sie in Chemnitz von der harten, rechten Fußball- und Kampfsportszene, die dort seit vielen Jahren gewachsen ist. Wie schon an anderen Orten, von Anfang an bei Pegida in Dresden oder zuletzt in Cottbus, bilden die Hooligans die Spitze der lokalen Bewegung. Sie unterdrücken Gegenprotest, weisen die Polizei in ihre Schranken und bestärken auf diese Weise andere, sich der Sache anzuschließen.

In Chemnitz sind es außerdem gefestigte NPD-Strukturen, sowie die Rechtspopulisten von Pro Chemnitz, eine Vorläuferpartei der AfD im Stadtrat. Sie alle sind Teil der bundesweit wachsenden Bewegung, die in Sachsen an vielen Orten bereits mehrheitsfähig ist. Ihr Ziel ist es, die demokratischen Verhältnisse zu drehen.