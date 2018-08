Gegen rechte Gewalt, Rassismus und Fremdenhaß demonstrieren am Donnerstag und Freitag mehrere hundert Menschen in Berlin.

Außerdem ist am Freitag eine Mahnwache mit Kundgebung vor der Sächsischen Landesvertretung in Berlin geplant. Die Veranstaltung in der Brüderstraße in Mitte sei von einer Privatperson angemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr werden demnach rund 500 Demonstranten erwartet.



"Wir fordern die sächsische Landesregierung auf, gegen Rechtsradikalismus, Rassismus und Fremdenhass mit aller Entschiedenheit vorzugehen", teilten die Organisatoren auf Facebook mit.