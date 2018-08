Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich bei der künftigen Mitarbeiterin des AfD-Abgeordneten Jan-Ulrich Weiß um eine Berliner Polizistin, die im vergangenen Herbst aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand geschickt worden war. Die Berliner Polizei teilte mit, sie werde sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht dazu äußern.



Weiß war im vergangenen November als Nachfolger von Alexander Gauland, der in den Bundestag gewechselt war, in den Landtag eingezogen. Im Februar wurde Weiß vom Landgericht Neuruppin wegen Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall zu einem Jahr und zehn Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Weil der 43-Jährige Revision einlegte, ist das Urteil nicht rechtskräftig.