Sondersitzung zum Lunapharm-Skandal - "Momentan hat Frau Golze mein volles Vertrauen"

16.08.18 | 13:48 Uhr

Sondersitzung mit Sprengkraft: Gesundheitsministerin Golze berichtet, was ihr Haus im Pharmaskandal um Lunapharm unternommen hat. Und die Ausschussmitglieder zwingen Ministerpräsident Woidke, dem Ganzen beizuwohnen. Der lobte dann vorsichtig seine Ministerin.

"Momentan hat Frau Golze mein volles Vertrauen." Mit diesem Satz hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstagmittag eine Art Zwischenfazit über die Aufklärungsarbeit im Streit um den Lunapharm-Medikamentenskandal gezogen. In der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Brandenburger Landesparlaments sagte Woidke, dass er und sein Regierungskabinett nun den für Ende August angekündigten Bericht der eingesetzten Expertenkommission abwarten würden, bevor sie über die mögliche Konsequenzen zur Arbeit von Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) beraten. "Wenn ich das Vertrauen nicht hätte, dann müsste ich sie heute entlassen, daraus können Sie schließen, dass ich das Vertrauen habe", sagte Woidke weiter.

Streit um die Anwesenheit des Ministerpräsidenten

Die Sitzung hatte zunächst mit einem Streit um die Tagesordnung und die Anwesenheit des Ministerpräsidenten begonnen. Parlamentarier der oppositionellen CDU und AfD wandten sich dabei gegen den Vorschlag der Ausschussvorsitzenden, als erstes Woidke anzuhören, weil dieser später andere Termine habe. CDU-Generalsekretär Steeven Bretz bestand dabei auf dem Ablauf, zunächst Gesundheitsministerin Diana Golzes (Linke) Bericht zu hören, um dann die daraus entstehenden Fragen auch an Woidke richten zu können.



Woidke will nicht "den ganzen Tag hier sitzen"

Woidke hatte zuvor betont, er könne nicht "den ganzen Tag hier sitzen und alle Termine absagen", versprach dann allerdings zu bleiben, um Fragen an ihn beantworten zu können.



In dem Skandal sollen die brandenburgischen Behörden jahrelang trotz vorliegender Hinweise auf einen illegalen Medikamentenhandel nicht durchgegriffen haben. CDU und AfD hatten deshalb die Entlassung von Golze gefordert. Woidke sagte vor dem Ausschuss, es müsse geklärt werden, was bei der Aufsicht und Kontrolle schief gelaufen sei. Auch müsse geprüft werden, ob die Regeln für den Arzneimittelhandel auch auf Bundes- und Europaebene ausreichten.

Golze weist Vorwürfe gegen sie zurück

Diana Golze wies in ihrem Bericht vor den Abgeordneten den Vorwurf zurück, Verantwortung für die Versäumnisse in ihrem Ministerium zu tragen. Golze schilderte, dass aufgrund der Enthüllungen nun wohl das Vertrauen innerhalb des zuständigen Landesamtes erschüttert sei. Und die Ministerin verwies dabei auf die Arbeit der eingesetzten Taskforce zum Versagen der Arzneimittelaufsicht. Vor wenigen Tagen bereits hatte Golze angekündigt, dass es Ende August einen ersten Bericht dieser Taskforce geben wird. Bretz erklärte nach dem Bericht der Ministerin, er habe Zweifel an Golzes Führungsstärke und Zweifel daran, dass sie "diesen Skandal auch vollumfänglich aufzuklären" in der Lage sei. Bretz forderte dabei klarere Aussagen zum "Stand des Versagens". Und er erklärte: "Ich vermisse, dass sie die Betroffenen in das Zentrum ihrer Ermittlungen rücken. “

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass von diesem Skandal um den Handel mit gestohlenen und durch fehlerhafte Lagerung nur eingeschränkt wirksamen Krebsmedikamenten wohl mindestens 220 Patienten in der Region betroffen sind.

Bei dem Skandal geht es um das brandenburgische Pharmaunternehmen Lunapharm, das jahrelang in Griechenland gestohlene Krebsmedikamente an Apotheken in mehrere Bundesländer ausgeliefert haben soll. Hinweise dazu führten lange nicht zu Medikamentenrückruf oder einem Widerruf der Betriebserlaubnis.

Opposition: Lunapharm muss Chefsache sein

Die Opposition warf der Brandenburger Landesregierung vor, auch jetzt nicht schnell genug für Aufklärung zu sorgen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Steeven Bretz erwartete von der Sondersitzung nicht nur Informationen von Gesundheitsministerin Golze, er wolle auch hören, wie der Ministerpräsident den Vorgang beurteilt. Es seien besorgniserregende Zustände, wenn sich die Menschen in Brandenburg nicht darauf verlassen können, dass das zuständige Ministerium im Bereich der Medikamentenaufsicht seine Arbeit richtig erfüllt, sagte er dem rbb vorab und forderte Konsequenzen. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Axel Vogel, betrachtet den Medikamentenskandal als Folge von Führungs-, Personal-, Organisations- und Strukturversagen innerhalb des Gesundheitsministeriums. Er fordert – ebenso wie die AfD – einen Rücktritt Golzes. "Ich denke, der Vorfall ist so gravierend, dass sie am Ende ihren Posten räumen muss", sagte er im rbb.

