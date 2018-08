Brandenburg hat genug Lehrkräfte, unklare Lage in Berlin

Zehn Tage vor Beginn des neuen Schuljahres hat Brandenburgs Bildungsministerium fast alle der benötigten rund 1.000 neuen Lehrkräfte "an Bord". Aktuell gebe es nur zehn offene Stellenangebote, teilte Ministeriumssprecherin Antje Grabley mit. Diese Zahl könne sich allerdings täglich ändern.

Das Land lockt gezielt Pädagoginnen und Pädagogen mit Beschäftigungsanreizen: Lehrkräfte mit gymnasialer Lehramtsbefähigung können künftig auch dann verbeamtet werden, wenn sie überwiegend an Grundschulen eingesetzt werden. Zudem sollen die Gehälter für Grundschullehrer vom kommenden Jahr an um eine Stufe angehoben werden. Dies sorgt laut Grabley für Einkommensverbesserungen bis zu fast 500 Euro monatlich.

Der Berliner Senat will offenbar Uni-Dozenten, die neue Lehrer ausbilden, zurück an die Schulen holen. Sie sollen den Lehrkräftemangel mildern. Es soll laut einem Zeitungsbericht schon eine Namensliste geben. Die Unis fürchten um die kommende Lehrergeneration.

Senat zwingt Uni-Dozenten in die Klassenzimmer

Lehrermangel in Berlin

Dass Brandenburg die Beschäftigungslücke rasch schließen konnte, liegt auch an den Seiteneinsteigern: Der Anteil von Quereinsteigern, die weiter qualifiziert werden müssen, ist bei den unbefristet eingestellten Pädagogen auf 26,5 Prozent angestiegen. Im Vorjahr waren es 20,45 Prozent. Um erfahrene Pädagogen im Schuldienst zu halten, können zudem Lehrer vom kommenden Jahr an nach dem Erreichen der Pensionsgrenze weiterarbeiten und dafür drei Jahre lang einen monatlichen Zuschlag von 400 Euro erhalten. Diese Regelung ist bis Ende 2021 befristet.

In Berlin hat der Lehrermangel hingegen dramatische Züge angenommen: Im Juni fehlten laut Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in der Hauptstadt von ursprünglich 3.000 noch immer 1.250 Lehrer - so viele wie nie zuvor. Wie groß die Lücke zum Schuljahresbeginn sein wird, steht noch nicht fest.



Da zu wenige Studenten von den Hochschulen kommen und eine Aufstockung der Kapazitäten erst später wirkt, setzt auch Berlin auf Quereinsteiger. Zudem bietet Berlin im Projekt "Unterrichten statt Kellnern" Studenten in lehramtsbezogenen Masterstudiengängen Halbjahres- oder Jahresverträge an Schulen an. In der Kultusministerkonferenz will Berlin auch diskutieren, Lehrer mit nur einem Fach zuzulassen. Bisher müssen Lehrer zwei Fächer unterrichten. Geprüft wird, auch abgeordnete Lehrer an Hochschulen, Museen oder Projekten zurück an die Schulen zu holen.