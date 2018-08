Der Medikamentenskandal in Brandenburg wird in dieser Woche erneut in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag behandelt. In einem Eilverfahren stimmte das Parlamentspräsidium der Sitzung zu. Der Ausschuss soll am Donnerstag, den 16. August, um 10 Uhr tagen. Die Sitzung soll per Livestream übertragen werden.

Auf der Tagesordnung der Ausschusssitzung steht die Aufsichtspflicht des Brandenburger Gesundheitsministeriums. Ressortchefin Diana Golze soll Auskunft zum aktuellen Stand der Aufklärung des Skandals und zum das Versagen der Arzneimittelaufsicht in dem Fall geben. Die Sondersitzung wurde von CDU und Grünen beantragt, teilte der Landtag am Dienstag in Potsdam mit.