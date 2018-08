Der Druck auf Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze wächst: Die Opposition fordert lautstark genauere Infos und schnelleres Handeln. Am Mittwoch schloss Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke eine Kabinettsumbildung nicht aus - allerdings will er erst abwarten.

Im Zusammenhang mit dem Medikamentenskandal um den brandenburgischen Betrieb Lunapharm wächst der Druck auf Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke). Er könne nicht ausschließen, "dass Ende August das Kabinett nicht mehr so aussieht wie heute", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch. Er betonte allerdings, derzeit sehe er keine Notwendigkeit, das Kabinett umzubilden und das Amt von Golze neu zu besetzen. Vor einer Entscheidung darüber wolle er die Ergebnisse der vom Gesundheitsministerium zur Aufklärung des Skandals eingesetzten Expertenkommission abwarten; diese sollen Ende August vorliegen.

In dem Skandal soll das Brandenburger Pharmaunternehmen Lunapharm jahrelang in Griechenland gestohlene Krebsmedikamente an Apotheken in mehrere Bundesländer ausgeliefert haben. Womöglich wurden die Medikamente falsch gelagert und die Wirkung fehlte. Obwohl die Behörden bereits 2016 erste Hinweise auf illegale Machenschaften hatten und die Staatsanwaltschaft ermittelte, wurden die Medikamente weder zurückgerufen noch der Firma das Weiterarbeiten untersagt.



Der Skandal sei neben den dramatischen Folgen für die Betroffenen auch eine "riesengroße Belastung" für die rot-rote Koalition und die Landesverwaltung, sagte Woidke. Wichtig sei nun vor allem, sicherzustellen, dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen und die Sicherheit der Patienten gewährleistet werde.



Von der Expertenkommission würden objektive und neutrale Ergebnisse zu den Vorgängen in der Arzneimittelaufsicht und im Ministerium erwartet, betonte Woidke: "Ich warte den Bericht der Experten ab und werde dann entscheiden." Golze habe mit der Einsetzung der Expertenkommission zur Aufklärung des Skandals richtig gehandelt, sagte Woidke. Er sei fest überzeugt, dass die Gesundheitsministerin alles unternehme, was möglich ist, um den Arzneimittelskandal aufzuklären.