An den Mauerbau zwischen Ost und West vor 57 Jahren wird an diesem Montag mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen erinnert. Zur zentralen Berliner Gedenkfeier zum 13. August 1961 werden am Vormittag unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Kultursenator Klaus Lederer (Linke), der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), sowie US-Botschafter Richard Grenell in der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße erwartet.

In Potsdam wird an der Glienicker Brücke an der früheren DDR-Grenze zu West-Berlin mit mehreren Gedenkveranstaltungen an den Mauerbau erinnert. Zur zentralen Gedenkveranstaltung des Landes werden am Montagnachmittag auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landtagspräsidentin Britta Stark (beide SPD) erwartet. Zuvor will Woidke dort bereits am Vormittag einen Kranz niederlegen.



Die Berliner Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen lädt am Jahrestag des Mauerbaus zu öffentlichen Sonderführungen durch das frühere Ost-Berliner Polizeigefängnis in der Keibelstraße nahe dem Alexanderplatz ein. Interessierte könnten sich zu jeder vollen Stunde von ehemaligen politischen Häftlingen durch das sonst gesperrte Gebäude führen lassen, kündigte die Gedenkstätte an.