Skandal um Brandenburger Medikamentenhändler - Charité-Apothekerinnen waren für Lunapharm tätig

23.08.18 | 17:43 Uhr

Zwei Apothekerinnen der Berliner Charité waren vier Jahre lang in einer Nebentätigkeit für Lunapharm tätig. Eine der beiden gehört zudem der Kommission an, die über Medikamentenstudien entscheidet - ihre Mitgliedschaft ruht vorerst.

Zwei Apothekerinnen der Berliner Charité waren jahrelang für den Brandenburger Medikamentenhändler Lunapharm tätig. Die Klinik bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden B.Z.-Bericht, wonach beide bis zum Juli einer Nebentätigkeit für Lunapharm nachgingen. Die beiden Charité-Mitarbeiterinnen bekamen vier Jahre lang Geld von Lunapharm - mit offizieller Nebentätigkeitsgenehmigung bis in den Juli, als der Medikamentenskandal bekannt wurde.



Eine der beiden ist außerdem seit 2005 Mitglied in der Berliner Ethikkommission, die über Medikamentenstudien an Menschen entscheidet. Bis geklärt sei, ob sie von den kriminellen Praktiken etwas mitbekommen haben, ruhe ihre Mitgliedschaft in der Ethikkommission, sagte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung.

Charité: keine Medikamente von Lunapharm

Die Charité betonte gegenüber dem rbb: "Die Krankenhausapotheke hat zu keiner Zeit Geschäftsbeziehungen zu Lunapharm unterhalten und somit niemals Zytostatika oder auch andere Medikamente bei Lunapharm gekauft." Die Krankenhausapotheke der Charité beziehe "immer die Originalpräparate vom Originalhersteller und keine Reimporte".

Das Unternehmen Lunapharm soll gestohlene Krebsmedikamente von einer griechischen Apotheke bezogen und in mehrere Bundesländer geliefert haben. In Brandenburg steht Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) unter Druck, weil die Medikamentenaufsicht trotz Hinweisen zunächst nicht durchgegriffen haben soll. Es ist weiter unklar, ob die teuren Medikamente womöglich wegen falscher Lagerung nicht mehr richtig oder sogar gar nicht wirkten.

Golze über Skandal-Dimensionen nicht informiert

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der Skandal weitaus größere Dimensionen annnimmt als bislang bekannt. Wie aus Ermittlungsakten griechischer Behörden hervorgeht, die dem ARD Politikmagazin Kontraste exklusiv vorliegen, hat der Arzneihändler Lunapharm in wesentlich größerem Umfang gehandelt als bislang bekannt.

So hat die im Zentrum des Skandals stehende griechische Apotheke allein in den Jahren 2013 bis 2016 Medikamente für mehr als 20 Millionen Euro an das Brandenburger Unternehmen geliefert. Der Handel zwischen Lunapharm und der Apotheke ging zudem bis mindestens März 2018 weiter. Die brandenburgische Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) musste im Interview mit Kontraste einräumen, dass ihr davon nichts bekannt ist. "Wir haben bis jetzt nur den Kenntnisstand der Jahre, ich glaube, 2015 bis 2017", so Golze. "Diese Zahlen liegen uns derzeit vor und stehen aber immer unter dem Vorbehalt unter dem derzeitigen Erkenntnisstand."

Ministerin soll Kabinett am Dienstag informieren

Golze soll am Dienstag das Kabinett in Potsdam über den Ermittlungsstand im Pharmaskandal informieren. Dann werde auch der Bericht der eingesetzten Expertenkommission vorliegen, sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Man werde die Erkenntnisse in Ruhe auswerten und über Konsequenzen nachdenken. Aus den Reihen der Opposition wird bereits seit längerem der Rücktritt von Golze gefordert. Auch Woidke hatte eine Kabinettsumbildung nicht ausgeschlossen.

