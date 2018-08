Im Skandal um den Handel mit mutmaßlich gestohlenen und möglicherweise unwirksamen Krebsmedikamenten wird es keine Korruptionsermittlungen gegen Mitarbeiter der brandenburgischen Aufsichtsbehörde geben. Es habe sich auch nach Prüfung zahlreicher Unterlagen kein Anfangsverdacht wegen Bestechlichkeit gegen die beiden zuvor angezeigten Mitarbeiter ergeben, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Neuruppin am Mittwoch mit.

Aus den Unterlagen gehe vielmehr hervor, dass die Mitarbeiter sich um die Aufklärung von Herkunft und Vertriebswegen der aus Griechenland stammenden Medikamente bemüht hätten, so die Staatsanwaltschaft. Zudem gebe es keinerlei "Hinweise auf das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Vorteilen in diesem Zusammenhang".

Das Gesundheitsministerium unter Ministerin Diana Golze (Linke) hatte die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, weil zwei Mitarbeiter der Aufsicht nicht ausreichend gegen das Unternehmen Lunapharm vorgegangen seien.

Die Ministerin reagierte am Mittwoch erleichtert auf die Mitteilung der Staatsanwaltschaft. "Mir fällt ein großer Stein vom Herzen, denn damit ist klar, dass die Fehler, die passiert sind, nicht auf kriminelle Energie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesamtes zurückzuführen sind. Nun ist es unsere Aufgabe in einem nächsten Schritt zu klären, warum es dennoch dazu kommen konnte, dass die Aufsicht nicht rechtzeitig einschritt", erklärte sie in einer Pressemitteilung.

Nun sollen die Erkenntnisse und Vorschläge einer Arbeitsgruppe sicherstellen, dass nur wirksame und legale Medikamente in Brandenburg in Umlauf kommen und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gewährleistet ist, so Golze.