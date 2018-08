Die Zahl der Kitaplätze in Berlin ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Am 1. März 2018 standen in 2.560 Kitas rund 174.000 Betreuungsplätze zur Verfügung, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Demnach erhöhte sich die Zahl der Plätze im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent.