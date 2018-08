Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Mittwoch mit Siemens-Managern über den geplanten Zukunftscampus des Technologie-Konzerns gesprochen. Ein Siemens-Sprecher sagte dem rbb, es habe sich um einen ersten Austausch gehandelt. Das Gespräch sei konstruktiv verlaufen. Zu diesem frühen Zeitpunkt wolle man aber noch keine näheren Angaben machen. Bis zu 600 Millionen Euro will der Konzern in einen Innovationscampus investieren. Als Standort ist die Siemensstadt in Berlin-Spandau im Gespräch. Siemens, als einer der großen Arbeitgeber in Berlin, stellt jedoch dafür Bedingungen - ansonsten würde sich der Vorstand für eine internationale Ausschreibung entscheiden, heißt es.

Das Verhältnis zwischen der Siemens-Geschäftsführung und dem Berliner Senat ist zurzeit jedoch schwierig: Am Standort Siemensstadt mit rund 11.700 Mitarbeitern will das Unternehmen voraussichtlich 900 Arbeitsplätze abbauen - was Müller kürzlich als "Schande" bezeichnete. Zudem lehnten Senat und Bezirksamt im Juli Pläne von Siemens ab, dessen Berliner Repräsentanz in einem denkmalgeschützten Ensemble gegenüber der Museumsinsel einzurichten.

Vor dem Treffen am Mittwoch hatte die Opposition kritisiert, Müller nehme sich der Sache erst relativ spät persönlich der Sache an. "Er muss sich für Berlin einsetzen. Es gibt kaum eine Investition, die so gut zu Berlin passt", betonte der Berliner CDU-Wirtschaftspolitiker Christian Gräff am Mittwoch im rbb. Michael Müller hätte frühzeitig auf Siemens zugehen müssen. "Maulige Töne bringen niemand etwas", erklärte Gräff am Mittwoch. Müller solle mit dem Unternehmen gemeinsam Ideen entwickeln, wie es weitergehen kann.