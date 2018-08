Bild: Deck/dpa

Haftbefehl erlassen - Terrorverdächtiger aus Berlin kommt in U-Haft

23.08.18 | 15:52 Uhr

Am Mittwoch wurde ein mutmaßlicher Islamist in Berlin festgenommen - am Donnerstag wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der 31-Jährige steht in Verdacht, in der Vergangenheit einen Anschlag in Deutschland geplant zu haben.

Der in Berlin wegen Terrorverdachts festgenommene Islamist kommt in Untersuchungshaft. Das ordnete der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am Donnerstag in Karlsruhe an, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.



Der 31 Jahre alte russische Staatsbürger soll einen Sprengstoffanschlag geplant haben. Nach Angaben der Ermittler soll er dieselbe Moschee in Berlin besucht haben, in der auch Anis Amri, der Attentäter vom Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche, verkehrte.

Kontaktperson soll Kontakt mit Anis Amri gehabt haben

An der Festnahme des Terrorverdächtigen am Mittwoch waren Beamte des Bundeskriminalamts, der GSG 9 und des Landeskriminalamts beteiligt. Der 31-Jährige wird verdächtigt, mit einem in Frankreich inhaftierten Mann einen Anschlag vorbereitet zu haben. Die beiden wollten den Ermittlungen zufolge einen Sprengsatz herstellen und diesen an einem unbekannten Ort in Deutschland zünden, um möglichst viele Menschen zu töten. Der jetzt in Untersuchungshaft sitzende Mann soll dazu 2016 eine "erhebliche Menge" Sprengstoff in seiner Berliner Wohnung verwahrt haben, so die Generalbundesanwalt. Der mutmaßliche französische Komplize, der im April 2017 in Frankreich festgenommen wurde, soll auch Kontakt mit dem Attentäter Anis Amri gehabt haben.

