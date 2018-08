Verein will Verbot von Heß-Aufmarsch in Spandau

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes hat ein Verbot der Demonstration in Berlin-Spandau gefordert. Dort wollen Neonazis am 18. August zum Gedenken an den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß aufmarschieren. Heß starb am 17. August 1987 im Kriegsverbrechergefängnis Spandau.

Ein Verbot der offenen Verherrlichung des Nationalsozialismus würde den braunen Spuk am kommenden Wochenende beenden, hieß es vom Verein. Er forderte: "Die Routen der Neonazis müssen frühzeitig veröffentlicht werden, um demokratischen Protest wo auch immer in Berlin zu ermöglichen. Wir möchten die Neonazis weder in Spandau am Ort des ehemaligen Kriegsverbrecher-Gefängnisses noch an der britischen Botschaft in Mitte sehen."