Bereits im vergangenen Jahr konnte ein Neonazi-Aufmarsch in Berlin-Spandau nicht verboten werden. "Die Demokratische Grundordnung gilt auch für Arschlöcher", sagte Innensenator Geisel damals. Und in diesem Jahr sieht es nicht anders aus.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sieht keine Möglichkeit, die für Samstag geplante Rudolf-Heß-Demonstration von Neonazis in Spandau zu verhindern. Die Versammlungsbehörde habe dies bereits im vergangenen Jahr umfassend geprüft, teilte Geisel am Mittwoch mit. "Die freiheitlich-demokratische Grundordnung gilt leider auch für Arschlöcher", hatte Geisel damals erklärt.

Verein will Verbot von Heß-Aufmarsch in Spandau

Die genauen Strecken und Abläufe der Veranstaltungen am Samstag stehen bislang noch nicht fest. Die Polizei führte am Mittwoch noch Gespräche über die genauen Orte.

Die Neonazis haben anlässlich des Todestages von Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß je eine Demonstration in Spandau und Mitte angemeldet. An der Spandauer Wilhelmstraße stand das Kriegsverbrechergefängnis, in dem Heß sich am 17. August 1987 im Alter von 93 Jahren selbst tötete. Das Gefängnis wurde danach abgerissen.

Grüne, Linke, Gewerkschaften und Initiativen haben zahlreiche Gegendemonstrationen angemeldet, unter anderem in Spandau, Mitte und der City West.