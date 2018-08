In Berlin haben zurzeit 87 Personen eine ordentliche Genehmigung für das Prostitutionsgewerbe. Das gab heute die neu eingerichtete Registrierungsstelle für Sexarbeiter in Tempelhof-Schöneberg bekannt. Rund 2.100 weitere Personen besitzen eine vorläufige Genehmigung, die allerdings nur befristet gilt.

Acht Mitarbeiter im Rathaus Schöneberg sind nun für die reguläre Anmeldung zuständig, für ganz Berlin: Sie beraten und registrieren jede volljährige Person, die der Sexarbeit nachgehen will. Diese müssen gültige Personaldokumente oder Meldebescheinugungen und ein Foto vorlegen und eine Gesundheitsberatung absolvieren. Dann erhalten sie eine Zulassung als Sexarbeiter - kostenlos und auf Wunsch auch anonymisiert.

Gemeldet haben sich laut Zulassungsstelle Menschen aus allen Lebenslagen: Erfahrene Prostituierte genauso wie Menschen, die dem Gewerbe nur kurzzeitig nachgehen wollen, darunter auch Studierende. Sie wurden u.a. über Infektionskrankheiten, ihre Rechte als Sexarbeiter und Hilfsangebote in Notlagen informiert. Eine medizinische Untersuchung wird bei der Anmeldung allerdings nicht durchgeführt. Die Mehrzahl der Genehmigungungen wurden an Frauen erteilt: 520 waren es seit Februar 2018. Weitere 16 Genehmigungen gingen an transgender Personen, 9 an männliche. Insgesamt 244 neue Anmeldetermine wurden bereits vergeben.