Die Zahl der Wohnungslosen in Berlin hat sich seit 2014 fast vervierfacht. Tausende Obdachlose leben hier – auch viele Familien. Eine Obdachlosenhelferin lobt zwar die aktuellen Bemühungen der Politik. Mehr Platz in Notunterkünften löse jedoch nicht das Problem. Von Vanessa Klüber

Wohnungslos waren laut Senatsverwaltung für Soziales im Jahr 2017 rund 37.000 Menschen. Menschen, die sich hinter dieser Zahl verbergen, kommen zum Beispiel bei Freunden unter, leben in Wohnheimen, Hostels oder Kriseneinrichtungen. Damit hat sich die Zahl der Wohnungslosen in Berlin von 2014 bis 2017 fast vervierfacht.

Wie viele Menschen sich in Berlin in solch einer Wohnungsnot befinden, dazu gibt es noch immer keine verlässlichen Zahlen. Die Schätzungen der Wohlfahrtsverbände zu Obdachlosen gehen weit auseinander: Mal werden 4.000 genannt, mal über 10.000 die auf der Straße leben.

Strassenfeger e.V. hat 31 Betten in der Storkower Straße sowie ein Zimmer, das für Familien freigehalten wird. "Alle Beteiligten geben sich Mühe, damit das vorangebracht wird." Im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, dass die ganzjährigen Unterbringung- und Vermittlungseinrichtungen "bedarfsgerecht ausgebaut" werden. Die Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sei dran, das auch umzusetzen, so Fischer.

Auch der Staatssekretär des Bundesfamilienministeriums, Stefan Zierke (SPD), war zu Besuch bei Strassenfeger e.V. und habe sich ein Bild von der Situation gemacht. Fischer lobt dies. Man suche gemeinsam nach Lösungen: Alle Bezirksämter, die Jobcenter, die anderen Träger wie Caritas, Diakonie, Stadtmission und Awo und auch Jugendämter arbeiten zusammen, wenn Menschen eine Unterkunft brauchen.

"Ich finde, alle Akteure sind sehr motiviert", sagt Fischer. Dass nicht schneller die dringend benötigten Unterkünfte geschaffen würden, liege an den in Deutschland und Berlin komplizierten Verwaltungsverfahren, die aber nunmal so seien. Trotz der Verbesserungen: Alle sind überlastet. Es mangelt an Personal, Platz und Mitteln.