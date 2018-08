rbb Video: Abendschau | 29.08.2018 | Norbert Siegmund | Bild: rbb

Jahresbericht des Opferbeauftragten - Erst die Rechnung für den Totenschein, dann das Beileid

29.08.18 | 21:24 Uhr

Zu früh verschickte Krankenhausrechnungen, hastig organisierte Trauerfeiern, mangelhafte Kommunikation: Gut eineinhalb Jahre nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz übt der Berliner Opferbeauftragte harte Kritik an der Politik. Von Ulf Morling



Die Opfer des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz wurden nicht so betreut, wie es das Gesetz vorschreibt. Zu diesem Schluss kommt der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Roland Weber, in seinem neuen Jahresbericht 2016/17.

Noch drei Wochen nach dem Anschlag am 19. Dezember 2016 habe er keine Möglichkeit gehabt, die überlebenden Opfer und die Angehörigen der Getöteten über deren Rechte zu informieren oder ihnen Beistand zu leisten, kritisiert Weber. Auch sei dem Bundeskriminalamt (BKA) selbst Wochen nach dem Anschlag nicht bekannt gewesen, "wer auf Landesebene in Berlin für was zuständig ist, welche Opferhilfsorganisationen konkret helfen könnten und was es überhaupt alles an Einrichtungen für derartige Situationen im Bundesland Berlin gibt". Das entspreche nicht den gesetzlichen Vorgaben. Zudem hätten die Berliner Behörden nach eigenem Bekunden oft keine Daten gehabt, weil die dem BKA übergeben worden seien.

Genaue Opferzahl bis heute unklar

Die chaotisch organisierte Verwaltung der Opferdaten habe zur Folge gehabt, so Weber in seinem Bericht, dass "Opfer erst viel später bekannt wurden, wenn überhaupt. Über das gesamte Jahr 2017 meldeten sich immer wieder weitere psychisch Verletzte." Aus diesem Grund ließe sich "bis heute nicht genau sagen, wie viele Menschen in irgendeiner Form durch den Anschlag zu Schaden kamen".

Für Weber ist das ein Resultat von schlechter Opferbetreuung. So sei zum Beispiel den Hinterbliebenen von der Charité ein Betrag von 51 Euro in Rechnung gestellt worden - für die Ausstellung des Totenscheins. "Die gleich im Dezember 2016 auf den Weg gebrachte Rechnung der Charité und das viel später versandte Schreiben des Regierenden Bürgermeisters (im Februar 2017) führte zu der Meinung, dass den Berliner Behörden scheinbar das Eintreiben ihrer Gebühren wichtiger war als das Angebot zur Hilfe." Auch den eilig veranstalteten Gottesdienst mit vielen hochrangigen Politikern am Tag nach dem Anschlag kritisiert Weber. Dieser habe "eine erstaunliche Unerfahrenheit im Umgang mit solchen Ereignissen" offenbart, denn viele Angehörige hätten "zu diesem Zeitpunkt noch die Hoffnung gehabt, die geliebte vermisste Person doch noch lebend wiederzusehen".

"Keine koordinierte und abgestimmte Opferbetreuung"

Das Fazit des Opferbeauftragten Weber zur Opferbetreuung nach dem Terroranschlag ist vernichtend: "Fehlende Netzwerke auf Bundes- wie auf Landesebene führen dazu, dass keine koordinierte und abgestimmte Opferbetreuung durchgeführt werden kann. Die vom Gesetzgeber getroffenen Regelungen zum Opferschutz funktionieren bei größeren Vorkommnissen gar nicht." Weber unterstreicht gegenüber dem rbb aber auch, dass Berlin als erstes Bundesland Lehren aus dem Versagen beim Umgang mit den Opfern und Angehörigen des Anschlags auf dem Breitscheidplatz gezogen hat: So wurde eine zentrale Anlaufstelle für Opfer von Terror, Amok und Großschadenslagen geschaffen. "Wenn so etwas passieren sollte, kümmern sich jetzt sofort Menschen um die Betroffenen. Das ist ein ganz großer Fortschritt."

Der Opferbeauftragte des Lanes Berlin, Roland Weber | Bild: rbb/Ulf Morling

Weber: Opferschutz konsequent anwenden

Trotzdem mahnt Weber die praktische Umsetzung von bereits gesetzlich festgelegtem Opferschutz an, und zwar auf allen Feldern der Kriminalität. So sei es gesetzlich möglich, missbrauchte Kinder per Video zu vernehmen, um sie nicht häufiger befragen zu müssen und dadurch zu retraumatisieren. "In der Praxis muss ich feststellen, dass dieses Instrument kaum genutzt wird, heute so wenig wie vor fünf Jahren." Es habe keinen Sinn, wenn der Gesetzgeber immer neue Möglichkeiten des Opferschutzes theoretisch schaffe, "die aber gar nicht in der Praxis ankommen".

Sendung: radioBerlin 88,8, 29.08.2018, 12:00 Uhr