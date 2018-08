Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte hingegen erneut, er halte Kameras an bestimmten Plätzen mit viel Kriminalität für nötig. Die SPD wolle nicht großflächig Kameras aufhängen, sagte Müller am Dienstag im Rathaus. Er hoffe aber, dass man aufgrund von Lageeinschätzungen der Polizei und Innenverwaltung "ausgewählte Orte" mit Kameras ausstatten könne – "von mir aus auch temporär".

Diese Kameras solle man der Polizei an bestimmten Stellen als zusätzliches Instrument zur Verfügung stellen. Es gebe 10 oder 15 Orte in Berlin, an denen etwas passiere, da könne das ein zusätzliches Instrument sein, so Müller. Dafür werbe er. "Ich finde, es ist eine vernünftige Linie. Und ich hoffe sehr, dass wir dafür auch noch die Koalitionspartner gewinnen können."