So arbeiten Quereinsteiger an Berliner Schulen

Sonja Weinhold steht in dieser Woche zum ersten Mal vor ihren Schülern an der Moabiter Grundschule. Ein Jahr hatte sie nach dem Abitur in der Umweltpädagogik gearbeitet. Danach studierte sie Geographie und war jahrelang Bankangestellte. Nebenbei gab sie Nachhilfestunden. Weil ihr die Arbeit mit Kindern gefällt, sattelt die 39-Jährige jetzt auf Lehrerin um. "Ich bin in der JüL-Klasse [Jahrgangsübergreifendes Lernen, A. d. Redaktion] 1 bis 3. Und da habe ich Sport, Kunst und Musik. Dann habe ich noch Sachkunde in der 3. Klasse und dann kommt wohl noch Deutsch als Zweitsprache dazu. Das ist eine bunte Mischung an verschiedensten Fächern. Und das allermeiste ist auch fachfremd."

Noch in diesem Sommer arbeitete sie in der Bank. Ein anderthalbwöchiger Crashkurs für Quereinsteiger in den Sommerferien war ihre Vorbereitung auf die Schule. Sie lernte: Wie gehe ich auf Kinder ein, wie führe ich Elterngespräche, wie benote ich. "Es ist eben alles neu und die größte Herausforderung ist wirklich, die erste Woche zu schaffen und zu überlegen: Was mache ich mit den Kindern?"