Kai Berlin Montag, 06.08.2018 | 14:38 Uhr

Applaus. Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen.



Permanent wird von vielen Seiten gefordert das der automobile Individualverkehr eingeschränkt wird und die Autofahrer auf den ÖPNV umsteigen. Aber warum denn? Die BVG ist derzeit logistisch doch gar nicht in der Lage eine größere Anzahl Umsteiger zu bewältigen. Wenn sie dann auch noch auf die S-Bahn angewiesen sind, ist das Chaos perfekt.

Ein Autofahrer weiß genau das er morgens an bestimmten Stellen im Stau steht, das ist kalkulier- und planbar. Aber ich stehe dann im eigenen Auto im Stau, mit den Temperaturen, mit den Leuten, mit der Musik und mit den Gerüchen die ich haben will. Keine Bettler, keine Döner-Fresser und Bier-Trinker, keine ausgefallenen Busse/Bahnen, keine Übergriffe, etc.

Die ÖPNV schaffen es seit langem nicht mal mehr ansatzweise ihre eigene Hausordnung durchzusetzen, lassen sich aber für die fragwürdige Erbringung der Dienstleistung gut bezahlen. Wo liegt denn der Anreiz umzusteigen?