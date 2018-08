Herbert Ganswindt hat es heute besonders eilig. Wie jeden Freitag ist er bei Rosi Hamann in Neukölln, erledigt für sie die Einkäufe, weil die chronisch kranke Rentnerin das Haus nicht mehr verlassen kann. Geld bekommt er dafür nicht. Rosi Hamann könnte die Dienstleistung von ihrer kleinen Rente auch gar nicht bezahlen. Herbert Ganswindt ist auch Rentner, 71, und Mitglied in einem Verein, der eine Art kostenlose Nachbarschaftshilfe anbietet.

Die Rentnerin Christiane öffnet den Umschlag und zieht ein dickes Bündel 50-Euro-Scheine heraus. Sie zählt laut und für alle sichtbar. Es sind 40 Scheine, insgesamt 2.000 Euro hat die anonyme Spenderin dem Verein geschenkt. Die Vereinsmitglieder sind sprachlos, ringen um Worte, haben Tränen in den Augen. Schnell sind sie sich einig, dass das Geld ihr Grundstock für eigene Vereinsräume wird. "Die Superarmen" träumen von einem Haus mit Garten. Den Raum im Bürgerzentrum Neukölln, in dem der Verein sich zurzeit trifft, kann der Verein nur zu bestimmten Zeiten nutzen.

"Die Superarmen" wollen etwas Eigenes, am liebsten ein Haus mit Garten, in dem sie sich regelmäßig treffen können, ihre Vereinsaktivitäten koordinieren, gesellige Abende veranstalten und Räume an Andere vermieten. Sie träumen davon, Menschen, die sich Familienfeiern und Geburtstage in einem Restaurant nicht leisten können, gegen einen kleinen Obolus Räume zur Verfügung zu stellen. Mit diesen Einnahmen wollen sie künftig die laufenden Kosten decken.