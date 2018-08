dpa Bild: dpa

Neonazis demonstrieren - Berlin marschiert nach rechts

18.08.18 | 22:10 Uhr

Dass Neonazis über Stunden ganze Berliner Stadtteile in Atem halten, ist neu: Hier war die Demonstrationskultur vor dem allgemeinen Rechtsruck schließlich links. Das hat sich inzwischen geändert, wie nun auch der Heß-Gedenkmarsch zeigte. Von Olaf Sundermeyer

Seine Finte war aufgegangen. Nachdem der demokratische Protest gegen den angekündigten Neonazi-Aufmarsch in Spandau ins Leere gelaufen ist, marschiert Demo-Anmelder Sebastian Schmidtke am Samstagnachmittag vergnügt im Pulk seiner nationalsozialistischen Gesinnungsgenossen über den Weißenseer Weg am anderen Ende der Stadt. Rund 750 Anhänger konnte er deutschlandweit nach Berlin mobilisieren, den harten Kern der NS-Szene, die das Gedenken an den Kriegsverbrecher und Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß hoch hält.

Ein Nazi-Verbrecher als PR-Instrument

"Mord verjährt nicht" ist ihr Motto, das auch auf dem weißen T-Shirt des langjährigen Berliner NPD-Vorsitzenden und aktuelle NPD-Bundesorganisationsleiter Schmidtke steht: Der Verschwörungstheorie entsprechend, dass sich Rudolf Heß 1987 im Kriegsverbrechergefängnis in Spandau nicht das Leben genommen hat, sondern dort von den Alliierten ermordet wurde. Aber Spandau ist diesen Neonazis in ihren weißen Hemden heute vollkommen egal. Heß hin oder her. "Der Name zieht natürlich, um eine Woche lang mediale Aufmerksamkeit zu bekommen", sagt Schmidtke, zumindest in diesem Punkt kann man ihm nicht widersprechen. Sein Ziel ist die öffentliche Aufmerksamkeit.

Mit dieser Aktion hat er sie erreicht, noch verstärkt durch einen durchschaubaren Trick. Angemeldet hatten die Neonazis zwei Aufmärsche: Einen, wie im vergangenen Jahr zum Todestag von Rudolf Heß, in Spandau; und eben den über 7,5 Kilometer durch Friedrichshain bis zum Bahnhof Lichtenberg. Gerade mal 150 Gegendemonstranten stellen sich den Neonazis bei ihrem Abmarsch in der Friedenstraße entgegen, überrascht und kurzfristig mobilisiert.

"Wir haben mit mehr Gegenprotest gerechnet"

"Die Leute hatten sich auf Spandau eingestellt, und gar nicht damit gerechnet, dass die Neonazis tatsächlich hierher kommen", sagt Canan Bayram, deutschlandweit die einzige Bundestagsabgeordnete der Grünen mit einem Direktmandat. Keine Kommune ist linker als ihr Wahlkreis Kreuzberg-Friedrichshain. Auch einige der zahlreichen Rechtsextremisten, die aus Nordrhein-Westfalen angereist sind, wundern sich über den fast reibungslosen Ablauf ihres NS-Marsches. "Ehrlich gesagt haben wir mit mehr Gegenprotest gerechnet, aber das ist ja heute harmlos", sagt Michael Brück, Kopf der besonders radikalen Dortmunder Szene, dem rbb. Sebastian Schmidtke behauptet gar, der Gegenprotest gegen rechts habe sich in Berlin auch wegen der Vielzahl rechter Demonstrationen in den vergangenen Jahren "totgelaufen". Er zählt die islamfeindlichen "Bärgida"-Proteste auf, die regelmäßigen "Merkel-muss-weg-Kundgebungen" hinter dem Hauptbahnhof, sowie die großen Demonstrationen der AfD, die zuletzt im Frühsommer 5.000 Anhänger ins Regierungsviertel mobilisieren konnte. Spätestens seit der ersten großen AfD-Demonstration Ende 2015 sind die politischen Kräfteverhältnisse auf Berliner Straßen in Bewegung geraten.

Die Zivilgesellschaft protestiert fernab des Geschehens

Zuvor hatte sich der gut organisierte Protest gegen rechts vor dem Rathaus Spandau vor allem sich selbst gefeiert. Die Grünen haben getrommelt, die Linken gesungen, die Sozialdemokraten haben Flugblätter verteilt. Und Ayşe Demir, Kundgebungsrednerin vom "Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg" (TBB), hatte sich in Rage geredet. Sie forderte ein Verbot rassistischer Äußerungen á la AfD, und brachte die bekannten Zitate von Gauland über die türkisch-stämmige SPD-Politikern, die er "nach Anatolien entsorgen" wollte, und von Höcke, der vom Holocaust-Mahnmal als ein "Denkmal der Schande" sprach. Von bis zu 3.000 Teilnehmern war anschließend öffentlich die Rede. Es waren deutlich weniger. Unterdessen ließen die erwarteten Neonazis Spandau an ihrer Wegstrecke liegen, und zogen zum zweiten vorbereiteten Aufmarschort im weit entfernten Friedrichshain. Bis auf 50 versprengte Neonazis, die in Spandau eine Stunde lang verharrten, bis sie dann schließlich auch die Bahn ins Zentrum nahmen.

Der harte Kern der Neonazi-Szene mitten in Berlin

Dort kamen sie dann alle zusammen, die bekannten NS-Anhänger aus dem gesamten nördlichen Teil der ost-westlichen Republik. Der harte Kern derer, die seit dem Selbstmord von Rudolf Heß den Mythos de unbeugsamen Nationalsozialisten nutzen, um Medien und Marschierer für sich zu mobilisieren: Die Kameradschaft Northeim aus Niedersachsen, angeführt vom stellvertretenden NPD-Bundesvorsitzenden Thorsten Heise, freie Kameraden aus Vorpommern mit dem ehemaligen Mitarbeiterstab der Schweriner NPD-Landtagsfraktion, einige Neonazis aus Sachsen, sowie viele aus NRW. Canan Bayram hat schon zahlreiche rechte Aufmärsche in Berlin erlebt, auch diesen verfolgt sie vom ersten bis zum letzten Meter zu Fuß und aus der Nähe. Dabei fällt ihr auf, dass sich in Berlin etwas in den vergangenen Jahren geändert hat: "Die Rechten werden selbstbewusster, auch in Berlin, seit dem Einzug der AfD in den Bundestag, und seit dem allgemeinen Rechtsruck in Deutschland." Seitdem die AfD die NPD allerdings in die parlamentarische Bedeutungslosigkeit getrieben hat, gewinnt der bewegungsförmige radikale Teil der NPD wieder an Einfluss. Zwar betont Schmidtke, dass "das hier nichts mit der NPD zu tun" habe, aber faktisch haben sich hier dieselben Neonazis versammelt, die jahrelang den parlamentarischen Schein seiner im Kern nationalsozialistischen Partei gewahrt haben. Sie treten jetzt verstärkt den Weg über die Straße an

Die Rechten werden stärker, der Gegenprotest stagniert

Bayram beobachtet, dass die rechten Aufmärsche größer werden, der Gegenprotest dagegen nicht. In Friedrichshain sind es immer wieder einzelne Gruppen von Rufern, die skandieren: "Ihr habt den Krieg verloren!", "Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda!", "Nazis verpisst euch, keiner vermisst euch". Oder einfach nur: "Nazis raus!" Einige werden aggressiv, ein Kleinlaster einer Mietwagenfirma brennt, die oft von Rechtsextremisten in Anspruch genommen wird; eine Flasche fliegt; es kommt zu einzelnen Festnahmen. Die Neonazis haben sich fest vorgenommen, Provokationen zu ignorieren. Auch das gehört zu ihrem Konzept, den Protest ins Leere laufen zu lassen. "Schauen Sie doch mal, wie viele Menschen in dieser dicht bebauten Gegend mitbekommen, dass wir hier sind", sagt Schmidtke. Währenddessen kommt der Straßenbahnverkehr in weiten Teilen Friedrichshains zum Erliegen.

Immerhin hat die Polizei die Lage zu jeder Zeit im Griff, es bleibt weitgehend ruhig. Canan Bayram erkennt in dem Einsatz eine "Materialschlacht", die sie an Polizeieinsätze zum 1. Mai in Kreuzberg erinnert. Neben der Berliner Polizei sind Hundertschaften aus NRW, Hessen, Sachsen, Thüringen sowie einige Mannschaftswagen aus Brandenburg im Einsatz. Die Bundespolizei hatte schon früh den Bahnhof Spandau abgeriegelt. Ein Szenario, an das sich die Berliner wohl gewöhnen müssen.

