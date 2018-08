dpa/Matthias Balk Audio: radioeins | 14.08.2018 | Amelie Ernst | Bild: dpa/Matthias Balk

Grüne: Kehrtwende in der Asylpolitik - Brandenburg schiebt drei Menschen nach Afghanistan ab

Zum ersten Mal in diesem Jahr werden drei Asylbewerber aus Brandenburg nach Afghanistan abgeschoben – per Sammelabschiebung vom Flughafen München. Die Grünen-Fraktion im brandenburgischen Landtag kritisiert diese Entscheidung als Kehrtwende in der Asylpolitik.

Drei abgelehnte Asylbewerber aus Brandenburg werden am Dienstag im Zuge einer bundesweiten Sammelabschiebung vom Flughafen München zurück nach Afghanistan gebracht. Das bestätigte das brandenburgische Innenministerium auf Anfrage von rbb|24.

Betroffen seien zwei Asylbewerber aus dem Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde in Cottbus sowie ein weiterer aus dem Kreis Oberhavel. Sie seien die ersten Asylbewerber in diesem Jahr, die aus Brandenburg nach Afghanistan abgeschoben werden, teilte ein Ministeriumssprecher schriftlich mit. Gründe für die Abschiebung nannte er nicht. Grundsätzlich müsse Abschiebungen aber immer eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalles durch die örtlichen Ausländerbehörden vorausgehen, heißt es in dem Schreiben weiter. Personengruppen, die für eine Abschiebung nach Afghanistan vorrangig in Frage kommen, seien zum Beispiel Gefährder, rechtskräftig verurteilte Straftäter und solche Asylbewerber, die sich der Mitwirkung an der Identitätsfeststellung hartnäckig verweigerten.

Grüne: "Eskalation im Umgang mit afghanischen Geflüchteten"

Die Fraktion der Grünen im brandenburgischen Landtag reagierte mit Kritik auf die Abschiebungspläne. Obwohl Afghanistan Schauplatz regelmäßiger Anschläge und militärischer Kampfhandlungen und damit alles andere als sicher sei, beteilige sich Brandenburg nun erneut an der unverantwortlichen Praxis zahlreicher anderer Bundesländer, Sammelabschiebungen durchzuführen, sagte der Fraktionsvorsitzende Axel Vogel. Er wirft der Landesregierung eine Kehrtwende in der Asylpolitik vor. Nach Informationen der Fraktion seien bei einem Treffen zwischen den kommunalen Ausländerbehörden und der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg im Juli die Einschränkungen für Abschiebungen nach Afghanistan weitestgehend aufgehoben wurden. Das geplante Vorgehen der Behörden stelle eine Eskalation im Umgang mit afghanischen Geflüchteten dar, welche man allenfalls in Bayern vermuten würde, aber niemals dem Innenminister einer rot-roten Landesregierung in Brandenburg zugetraut hätte, heißt es von Seiten der Grünen weiter.

Innenministerium weist Vorwürfe zurück

Das Innenministerium weist die Vorwürfe gegenüber rbb|24 zurück. Die zuständigen Behörden in Brandenburg orientierten sich bei Abschiebungen nach Afghanistan grundlegend an den Lageberichten des Auswärtigen Amtes und nachfolgenden entsprechenden Bewertungen durch die zuständigen Bundesbehörden sowie der politische Meinungsbildung im Land Brandenburg selbst. "Das war so und das bleibt auch so", heißt es in der Stellungnahme des Ministeriums. Eine neue Haltung in dieser Frage gebe es nicht. Und damit könnte von einer Kehrtwende keine Rede sein.

Kritik aus eigenen Reihen

Kritik kommt indes aber auch aus den eigenen Reihen: Die Brandenburger Linke lehne Abschiebungen nach Afghanistan grundsätzlich ab, teilte die Landesvorsitzende Anja Mayer mit. Ihre Partei halte es für politisch falsch, dass das Auswärtige Amt im Mai die Lageeinschätzung veröffentlicht hat, dass es nun sichere Gebiete in Afghanistan gebe. Tatsächlich seien dort verstärkte militärische Auseinandersetzungen zu beobachten, von sicheren Gebieten könne entsprechend nicht die Rede sein. Bei den aktuellen Fällen aus Brandenburg seien nach Kenntnis der Linken Rechtsmittel eingelegt. "Wir erwarten, dass vor diesem Hintergrund die Entscheidungen durch die zuständigen Ausländerbehörden geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden!", so Mayer. Die Maschine nach Afghanistan soll nach Angaben von Flüchtlingsinitiativen am Dienstagabend um 21.15 Uhr starten.