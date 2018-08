Rund 900 weitere Neueingestellte haben keines der üblichen Berliner Schulfächer studiert. Vor allem an Grundschulen ist ein Großteil der Lehrer nicht für diese Schulart ausgebildet. "Ich freue mich, dass wir trotz des bundesweiten Lehrkräftemangels so viele Menschen für die Berliner Schule gewinnen konnten", sagte Scheeres. Sie fügte jedoch hinzu: Es sei weiter schwierig, freie Stellen in ausreichendem Maße zu besetzen.

Zugleich ist die Schülerzahl an den Berliner Schulen im neuen Schuljahr stärker angestiegen als zuletzt. Wie Scheeres weiter mitteilte, lernen nun 359.000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen. Das sind 8.000 mehr als im vergangenen Schuljahr. Zum Vergleich: Vor einem Jahr war die Schülerzahl um 6.700 gestiegen. Zu den Schülern an den allgemeinbildenden Schulen kommen noch 87.000 an den Berufsschulen hinzu.

Das neue Schuljahr startet am 20. August. Für knapp 34.000 Erstklässler beginnt der "Ernst des Lebens" erst eine Woche später.