Mehrere Berliner Projekte zur Erinnerung an SED-Diktatur und deutschen Teilung erhalten Geld aus dem DDR-Parteivermögen. Der Senat entschied am Dienstag über die Aufteilung der 16,3 Millionen Euro, die der Bund an das Land ausgezahlt hat. Damit werden 19 Projekte mit wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ausrichtung gefördert, kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag in der Hauptstadt an. Das sehe die Zweckbindung der Mittel vor. Die Mittel seien wichtig für Ostdeutschland und die Berliner Bezirke im Ostteil der Stadt, erklärte der Finanzsenator.

Laut Projektliste gehen gut eine Million Euro an die Stiftung Berliner Mauer für die Entwicklung einer Ausstellung an der East Side Gallery in Friedrichshain. Dort sind von Künstlern bemalte Mauerreste erhalten, das Areal soll zu einem Gedenk- und Erinnerungsort ausgebaut werden. Für den Campus der Demokratie auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Lichtenberg sind 955.000 Euro vorgesehen.

829.000 Euro bekommt das Archiv der DDR-Opposition, um seine Bestände zu digitalisieren und zu ergänzen. Für 250.000 Euro entstehen am Roedeliusplatz in Lichtenberg Markierungen, die an den Repressionsapparat in der Nazi-, Nachkriegs- und DDR-Zeit erinnern. Der Platz grenzt an die frühere Stasi-Zentrale. Nach dem Krieg befand sich dort unter anderem auch ein sowjetisches Militärtribunal. 100.000 Euro stehen für die Sanierung von Stelen zur Verfügung, die im gesamten Ostteil an die friedliche Revolution 1989/1990 erinnern.

Insgesamt fließt etwa ein Fünftel des Geldes an Projekte, die sich mit der Erinnerung und Aufarbeitung der jüngeren Geschichte beschäftigen. Aber es gibt auch andere Förderschwerpunkte. Geld fließt etwa für die Sanierung der Regattatribüne in Grünau (2,4 Millionen Euro), den Wiederaufbau des Turmes der evangelischen Schlosskirche in Buch, das Gästehaus Campus Wuhlheide (1,7 Millionen Euro), die Sanierung des Kreativhauses auf der Fischerinsel in Mitte (1,7 Millionen Euro) und die Fassadensanierung eines jüdischen Gemeindehauses in Mitte (1,1 Millionen Euro).