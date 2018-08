Nach Kritik von Nominierten für den Deutschen Nachbarschaftspreis an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zieht der CSU-Chef seine Schirmherrschaft für die Auszeichnung zurück. In einem persönlichen Schreiben habe der Minister den Geschäftsführer der "nebenan.de"-Stiftung, Michael Vollmann, über diesen Schritt informiert, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag. Darin macht Seehofer Vollmann für seinen Rückzug verantwortlich. Der Minister wirft ihm vor, ihm Toleranz abzusprechen.

"Ihre Äußerungen, die Sie als Geschäftsführer der nebenan.de-Stiftung im Zusammenhang mit dem Rücktritt zweier nominierter Preisbewerber gegenüber den Kollegen in der Bundesjury und den Medien getroffen haben, sind diskreditierend", schreibt Seehofer darin. "Da Sie mir Toleranz, Mitmenschlichkeit und Offenheit absprechen, stehe ich für die Schirmherrschaft ab sofort nicht mehr zur Verfügung", heißt es nach Angaben des Sprechers in dem Schreiben an Vollmann.