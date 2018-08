Man sei nicht der Meinung, dass ein solches Verfahren "zwingend notwendig" war, so Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf Nachfrage des rbb. "Frau Koppers ist 2010 ins Amt gekommen, hat den Sachverhalt der belasteten Schießstände übernommen und war diejenige, die Schießstände geschlossen hat, um Polizistinnen und Polizisten zu schützen", so Geisel.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger nannte den Vorgang am Freitag "empörend" und forderte Geisel im Interview mit dem rbb auf, sich persönlich dazu in der nächsten Sitzung des Innenausschusses am 10. September zu erklären und vorher entsprechende Aktenvermerke den Abgeordneten zur Verfügung zu stellen.

"Jeder Beamte kennt das, wenn er Subjekt eines Ermittlungsverfahrens wird, dass automatisch ein Disziplinarverfahren nachläuft", sagte Sven Rissmann, rechtspolitischer Sprecher der CDU, in der rbb-Abendschau. "Eine Folge dieses Disziplinarverfahrens ist es, dass der Beamte oder die Beamtin nicht befördert werden kann." Sollte hier darauf verzichtet worden sein, so Rissmann, weil man für ein hohes Amt eine "politisch genehme Entscheidung durchdrücken will", habe das "mehr als ein Gschmäckle", so Rissmann.