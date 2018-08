Der Alexanderplatz ist ein beliebter Treffpunkt und Touristenmagnet, aber auch einer von Berlins kriminalitätsbelasteten Orten. Deshalb will Rot-Rot-Grün die Präsenz der Polizei hier deutlich verstärken. "Am Alexanderplatz wird die Koalition ein Wache einrichten", ist im Koalitionsvertrag zu lesen. Seit Ende 2017 steht nun die Kombi-Wache zwischen Kaufhaus und Weltzeituhr.

Sie ist rund um die Uhr mit Berliner Polizisten, Bundespolizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamts besetzt. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat Wort gehalten, sagt Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Gleichzeitig dämpft er die Erwartungen. "Es ist in erster Linie ein zusätzlicher Bürgerservice, weil die Kollegen in der Alex-Wache zwar als Ansprechpartner da sind, aber das kann die Kriminalität auf dem Alexanderplatz allein nicht bekämpfen", so der GdP-Sprecher.

Außerdem sind fünf mobile Polizei-Wachen an wechselnden Orten in schwierigen Kiezen unterwegs. Auch dafür werden mehr Polizisten gebraucht. "Das Personal für die rund 1.000 unbesetzten Stellen bei der Polizei soll schnellstmöglich eingestellt werden", steht im Koalitionsvertrag. Doch fast 500 sind noch immer nicht besetzt.

GdP-Sprecher Jendro kennt die Schwierigkeiten. Wenn eine Stelle besetzt werden soll, beginne die Suche. "Es müssen sich erst einmal Leute bewerben, dann gibt es Auswahlverfahren. In vielen Bereichen, beispielsweise im polizeiärztlichen Dienst oder auch bei IT-Experten, ist es nicht ganz so einfach, Leute zu bekommen", erklärt Benjamin Jendro. "Im Vergleich zur freien Wirtschaft kann die Berliner Polizei nicht so viel bieten – gerade auch auf finanzieller Ebene. Und dann hat man auch nicht so viele Bewerber."

Zumindest 200 frisch ausgebildete Polizisten sollen noch in diesem Herbst kommen, verspricht Innensenator Geisel.