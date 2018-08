IchMeinJaNur Sonntag, 05.08.2018 | 11:48 Uhr

Rechte und rechtspopulistische Parteien (zer-)stören schon jetzt das friedliche Zusammenleben in Europa. Brexit, Polen, Ungarn sind eindeutige Warnsignale. Man will die EU zerstören obwohl man im großen Stil von ihr profitiert.



Obwohl die EU hauptsächlich eine EU der Konzerne und nicht der einfachen Menschen ist hat uns die EU etwas gebracht was vorher unmöglich schien und unbezahlbar ist. 70 Jahre stabilen Frieden in Europa.