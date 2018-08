Einer möglichen Koalition mit der AfD erteilte Dregger eine klare Absage. Die AfD sei alles andere als gemäßigt. Auch die Linke komme für ihn als Koalitionspartner nicht in Frage: Sie blockiere beispielsweise in Sicherheitsfragen alles. In fünf Jahren kann sich Burkard Dregger nach eigenen Angaben vorstellen, Senator in einer CDU-geführten Berliner Landesregierung zu werden.