rbb Video: Brandenburg aktuell | 12.08.2018 | Stephanie Teistler | Bild: rbb

Sommerinterview | Ingo Senftleben (CDU) - CDU-Chef will mit AfD reden, aber nicht koalieren

12.08.18 | 09:00 Uhr

Der brandenburgische CDU-Chef Ingo Senftleben hat einer Koalition mit der AfD nach der nächsten Landtagswahl eine Absage erteilt. Im rbb-Sommerinterview bekräftigte Senftleben jedoch, auch mit den Rechtspopulisten Gespräche führen zu wollen.

Der brandenburgische CDU-Fraktionsvorsitzende und -Landeschef Ingo Senftleben möchte mit seiner Partei zur kommenden Landtagswahl stärkste Kraft im Land werden. Trotz Kritik von vielen Seiten bekräftigte Senftleben im rbb-Sommerinterview noch einmal seine Aussage, in diesem Fall nach den Wahlen auch mit der AfD in Gespräche einzutreten. Eine Koalition mit der AfD werde es aber nicht geben. Das Gesprächsangebot sei in erster Linie ein Zeichen an die Wählerinnen und Wähler. "Wenn die Bürger Parteien wählen, mit denen ich auch nicht viel zu tun habe, muss ich trotzdem akzeptieren, dass diese Meinung da ist und ein Stück weit auch versuchen, die Wähler mitzunehmen."

Umfragen sorgen Senftleben nicht

Ein Jahr vor der Landtagswahl mache er sich noch keine Gedanken darüber, dass die CDU in Wahlumfragen in den vergangenen vier Jahren nicht zugelegt hat und nach wie vor bei 23 Prozent liegt. Das liege nicht daran, dass seine Partei in Brandenburg farblos Politik mache. Man habe in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass man etwa bei der Kreisgebietsreform der Regierung kontra geben könne.



Keit Zeitrahmen für Braunkohleausstieg

Beim Thema Braunkohleausstieg legte sich Senftleben nicht auf einen konkreten Zeitraum fest. Das Land müsse für den Strukturwandel aber eigenes Geld in die Hand nehmen. "Wir müssen einen Lausitzfonds gründen, der auch dazu dient, Dinge vor Ort zu finanzieren." In ein von der Landes-CDU geplantes Lausitzministerium müsste auch der Bund Entscheider in die Region entsenden.

Sendung: Brandenburg aktuell, 12.08.2018, 19.30 Uhr