Lydia Erkner Potsdam Sonntag, 19.08.2018 | 09:50 Uhr

Was spricht denn gegen eine solche Sammlungsbewegung? Welches Instrument ist denn das Richtige, eine soziale Entwicklung in Deutschland politisch mehrheitsfähig zu machen?

Immer mehr Arbeitsstellen sind zeitlich befristet. Es werden immer weniger Tariflöhne bezahlt. Bezahlbare Wohnungen werden immer weniger. In den nächsten Jahrzehnten werden sich noch Millionen ehemalige Arbeitnehmer erschüttert die Augen reiben wie niedrig ihre gesetzliche NETTO-Rente ausfällt. Es gab früher im Bundestag eine parlamentarische Mehrheit aus SPD, GRÜNEN, LINKEN. Die Linksfraktion hatte im Bundestag konkrete Gesetzes- und Finanzierungsvorschläge eingebracht um dem entgegenzusteuern. SPD und GRÜNE haben diese nicht mitgetragen und sich so wieder einmal als Arbeitergeber- und Konzerninteressenvertreter gezeigt.