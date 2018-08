"Es zeigt sich also, dass unser eingeschlagener Weg der Richtige ist für den Luftverkehrsstandort, für die Metropolregion Berlin-Brandenburg." Deshalb wolle er "alle Maßnahmen einleiten, die dazu führen, dass der Flughafen Tegel offen bleibt und das heißt: Den Widerruf vom Widerruf anordnen, das heißt, mit den Kollegen in Brandenburg nicht nur darüber sprechen, dass wir Tegel offen halten wollen, sondern deutlich machen, dass Berlin das entschieden hat."

Auf die Frage einer Zuschauerin, "Warum wird die Feuerwehr so kaputt gespart?", antwortete Sebastian Czaja: "Das ist wirklich nicht hinzunehmen, dass die Feuerwehr kaputtgespart wird. Weil die Berliner Feuerwehr diejenige ist, die uns rettet. Wir hätten bei den letzten Haushaltsberatungen 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen können und es wurde nicht gemacht. Deshalb muss jetzt der Nachtragshaushalt her." Wie wichtig das sei, "das sehen wir gerade vor den Toren Berlins, denn auch da wird die Berliner Feuerwehr sicher angefragt werden."

Beim Thema innere Sicherheit setzt der FDP-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnete nicht auf Videoüberwachung, sondern auf mehr Polizei: "In einer Zeit, wo die Berliner Polizei nicht einmal mehr ein iPad hat und nicht einmal ein Bild digital in den Funkstreifenwagen übermitteln kann, da über flächendeckende Videoüberwachung zu reden, da sieht man mal, dass die Prioritäten völlig verschoben sind." Oberste Priorität habe eine bessere Ausstattung. "Denn das führt zu Sicherheit. Kontaktbereichsbeamte in den Kiezen wieder einführen, der Polizist vor Ort, der im Kiez unterwegs ist, das wären aus unserer Sicht die richtigen Maßnahmen."

Sein Engagement für mehr Wlan in den Öffentlichen Verkehrsmitteln habe ganz persönliche Gründe: "Ich möchte nicht, dass mein Smartphone abstürzt, wenn ich morgens in der U-Bahn sitze, wenn ich irgendwas lese, sondern, dass ich flächendeckendes Netz habe. Ich will auch, dass in den zukünftigen BVG-Bussen Handyladebuchsen mit dabei sind, das ist schon in anderen Städten der Fall, da haben wir noch Spielraum."