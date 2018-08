Udo Wolf, Fraktionschef der Berliner Linken, räumt der neuen linken Sammlungsbewegung "Aufbruch" im rbb-Sommerinterview keine großen Chancen ein. Beim Thema Wohnungsbau in Berlin stellt er sich demonstrativ hinter Parteikollegin Katrin Lompscher.

Beim Thema Wohnungsbau stellte sich Wolf demonstrativ hinter die Stadtentwicklungssenatorin, seine Parteikollegin Katrin Lompscher. "Katrin Lompscher wird diese Legislaturperiode selbstverständlich Stadtentwicklungssenatorin bleiben, weil sie die beste Fachfrau ist, die wir in Berlin bei diesem Thema haben", so Wolf. Zur anhaltenden Kritik an der Senatorin, auch von den beiden Koalitionspartnern, sagte er: "Ich würde mir wünschen, dass auch alle SPD-Akteure innerhalb der Koalition verstehen würden, dass wir gerade beim Thema Wohnungsbau gemeinsam gewinnen oder gemeinsam verlieren."