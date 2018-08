Alleinerziehende sind doppelt so häufig arm

Zwei Drittel der Alleinerziehenden und ihre Kinder sind arm. Entsprechende Daten hat das Bundesamt für Statistik am Mittwoch veröffentlicht. Angesichts der Zahlen hat der Verband der Alleinerziehenden erneut gefordert, eine Kindergrundsicherung einzuführen.

Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden und ihren Kindern ist weiterhin doppelt so hoch wie in der übrigen Bevölkerung. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlicht hat.

"Finanziell stehen sie nach wie vor oftmals schlechter da als Menschen, die in anderen Familienformen leben", sagte der Präsident des Statistikamtes, Georg Thiel, bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen. Demnach ist jeder dritte Alleinerziehenden-Haushalt armutsgefährdet. Im Bevölkerungsdurchschnitt liegt die Quote bei 16 Prozent.