Ein Schlichter soll den Streit um das ehemalige Postscheckamt beenden, das hat die Berliner CDU-Fraktion vorgeschlagen. Der Schlichter solle den Investor Christoph Gröner sowie den Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (B'90/Grüne), wieder an den Verhandlungstisch zurückholen, erklärte der CDU-Abgeordnete Kurt Wansner laut einer Mitteilung vom Mittwoch. Beide Seiten streiten um den Wohnungsbau in dem früheren Postgebäude.

Streit um Postscheckamt am Halleschen Ufer eskaliert

Die Investorengruppe um Christoph Gröner hatte den einstigen Büroturm am Halleschen Ufer vor fünf Jahren gekauft und zunächst 710 Wohnungen geplant. Anfang 2018 aber wurde umgeplant, nur noch 623 Wohnungen sollen im Postscheckamt entstehen. Der Bezirk stoppte daraufhin die Baugenehmigung. Der Investor droht nun mit einer millionenschweren Schadenersatzklage.

Die völlig verfahrene Situation sei unerträglich, so Wanser. "Erst recht vor dem Hintergrund, dass auch die Menschen in diesem Bezirk dringend bezahlbare Wohnungen benötigen." Ein Vermittlungsgespräch werde nicht reichen, dafür seien die Fronten zu verhärtet, fügte der CDU-Abgeordnete hinzu. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hatte jüngst einen Vermittlungsversuch angekündigt. Ein Gespräch soll am 24. September stattfinden.