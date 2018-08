Der Brandenburger CDU-Landtagabgeordnete Sven Petke will sein Mandat niederlegen. Das machte der Politiker am Freitag auf Facebook öffentlich. Entsprechende Medienberichte bestätigte auch CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Freitag dem rbb. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

"Nach fast zwei Jahrzehnten ergreife ich die Möglichkeit einer beruflichen Neuorientierung", hieß es von Petke. Zum 31. Oktober Jahres werde er sein Landtagsmandat aufgeben. "Für die Kurzfristigkeit meiner Entscheidung bitte ich um Verständnis", so der 50-Jährige. "In der kommenden Woche" werde er seine Partei informieren, was er künftig machen werde.