Die Bundesregierung lädt an diesem Wochenende zu zwei Tagen der offenen Tür. Wie ein Sprecher sagte, kamen am Samstag rund 63.000 Menschen, um das Bundeskanzleramt und die 14 Bundesministerien von innen kennenzulernen. Zum Schnupper-Wochenende gehören 580 Angebote für Familien, Führungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, Mitmachaktionen und Musik - aber auch politische Gespräche.



Bundeskanzlerin Merkel wird am Sonntag Besucher zum traditionellen Rundgang durch ihren Amtssitz, das Bundeskanzleramt, empfangen. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, die Regierungschefin in ihrem direkten Arbeitsumfeld zu erleben, mit ihr ins Gespräch zu kommen oder Fotos zu machen. Auch andere Regierungsmitglieder sind in ihren Ministerien oder im Gebäude der Bundespressekonferenz hautnah zu erleben.



An beiden Tagen können die Gäste einen kostenlosen Shuttle-Service mit Bussen nutzen. An den Eingängen der beteiligten Häuser gibt es Sicherheitskontrollen. Im vergangenen Jahr waren rund 120.000 zu beiden Tagen gekommen.